El FAS se muda al estadio Cuscatlán

El FAS no hará uso del estadio Óscar Quiteño para sus compromisos de local, siempre y cuando estos se realicen entre semana, según afirmó el director deportivo del equipo.La razón es que la alcaldía santaneca realizará trabajos en la torre de luz caída en el sector norte del recinto deportivo, por lo que no pueden albergar juegos por la noche, al no contar con la iluminación necesaria.Por ello, el encargado de la parte deportiva, Salvador Polanco, manifestó que sus compromisos como locales de los miércoles (o jueves, según el caso) se realizarán en el estadio Cuscatlán."Nosotros no podemos hacer un partido entre semana en el día, porque castigaríamos a la afición, por eso se opta por hacerlo por la noche, para que la afición que tenga la intención de acompañar, que lo haga, porque por el trabajo muchos no pueden ir", explicó en conversación con EL GRÁFICO.La medida adoptada se mantendrá durante todo el campeonato, o al menos hasta que tengan noticias de la restauración de la torre dañada."En el juego que nos toque de local, ya sea miércoles o jueves, dependiendo si lo utiliza otro equipo, siempre sería en el Cuscatlán", adelantó Polanco.Asimismo, agregó que "el tema de la iluminación es más de la Alcaldía Municipal de Santa Ana, pues la infraestructura es de ellos. Nosotros simplemente estamos a la expectativa de que nos adelanten algo respecto a la torre (caída). No se nos ha confirmado nada de eso (de fecha en que se habilite la estructura)".También descartó que por ahora se esté pensando en intervenir las otras luminarias del estadio occidental."El trabajo solo es en la torre caída; las otras están en condiciones, pues el día en que vino Protección Civil (en mayo pasado) revisó las otras y están fuera de peligro", comentó.Los próximos juegos que tiene el FAS entre semana, si se obedece el calendario, son los siguientes:Fecha 4: FAS - Limeño (este jueves, 7:00 p.m., como local en el Cuscatlán)Fecha 9: Pasaquina - FAS (miércoles 13 de septiembre, visita)Fecha 15: Limeño - FAS (miércoles 18 de octubre, visita)Fecha 20: FAS - Pasaquina (miércoles 15 de noviembre, como local en el Cuscatlán)