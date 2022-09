El FAS presenta a Luis Mendoza y Juan Camilo Salazar como fichajes para el Apertura 2022

El FAS hizo la presentación oficial de los jugadores Luis Mendoza, mexicano, y Juan Camilo Salazar, de origen colombiano, para suplir las bajas que han tenido en las plazas foráneas en las últimas semanas y tener más piezas a disposición del entrenador Octavio Zambrano.

Mendoza viene de militar en equipos de su país como el Morelia, Mazatlán, Cruz Azul y el América, también tuvo un paso en la modalidad de fútbol sala en un equipo en Monterrey. Su presencia con los tigrillos es su primera experiencia fuera de su país por lo que argumentó que ha sido una buena experiencia y llega con grandes expectativas.

"Contento, mi llegada a la ciudad no era lo que tenía en mente por lo que tenía en otros países. Tenía una impresión en la mente, me he llevado una grata sorpresa y agradezco a todos los que me han mostrado su cariño. Es algo normal, cuando llegas a una liga diferente es normal que la gente se haga una idea, pero eso cambia con el trabajo y que el equipo vaya bien", dijo el azteca.

"Vengo del Cruz Azul, no tuve la participación que hubiera deseado entre lesiones y COVID, vengo con la mejor disposición de revertir eso, vengo a poner mi mayor esfuerzo, calidad y experiencia. En el fútbol rápido fue un equipo de Monterrey, lo hice por diversión, era amateur pero salió esa oportunidad y acá estoy", expuso el jugador.

"Mi carrera ha sido en México, he jugado en muchos equipos. Me motivaron las ganas de jugar fútbol, algunas llamadas también de compañeros que han participado por acá. No sabía cómo estaba acá, con muchas referencias terminé creyendo en el proyecto, no me arrepiento y me voy con otra impresión. Quiero retomar mi nivel", destacó.

Por su parte, Camilo Salazar, aseguró que quiere dejar una buena impresión en el fútbol salvadoreño y tiene la mente puesta en pelear por el título. "Contento de esta linda oportunidad. Es un reto lindo el de salir campeón. Hay gente que no sabe más allá que uno puede hacer un buen torneo acá, depende de nosotros el hacer las cosas bien", fueron sus primeras impresiones.

"Estuve en la cantera de Millonarios, tenía contrato hasta este año y llegamos a un mutuo acuerdo para quedar libre, quería tener otro aire, otra experiencia y creo que es lo mejor. No hubo dudas de venir al país, estaba entrenando y esperando esta oportunidad. Quería esto y acá estoy", destacó.

Estos elementos vienen a suplir el espacio dejado por el mexicano Omar Rosas y el atacante italoperuano, Pierre Larrauri, quienes dejaron al equipo en las últimas semanas. Según informó el entrenador Octavio Zambrano, estos jugadores ya fueron inscritos y esperan que puedan recibir su transferencia para que puedan debutar en la reanudación del fútbol nacional programado para el próximo 17 de septiembre.