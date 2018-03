El FAS llega al partido ante Alianza en un mal momento

El FAS no pasó de un empate de 1-1 contra el Once Municipal en la última jornada de la Copa El Salvador 2017, resultado que confirmó la irregularidad del equipo tigrillo, que pasa un mal momento en el Clausura 2017 y en el torneo copero.Después de 12 jornadas del torneo actual, el equipo santaneco registra dos triunfos y de 36 puntos en juego apenas ganó 12. En el Apertura 2016 cerró la fecha 12 con 21 puntos ahora no ha podio mejorar esos números.En el presente campeonato el cuadro felino también mantuvo una racha de 17 partidos sin ganar y logró su primera victoria hasta la octava jornada, con un 2-1 ante Dragón en calidad de local. Pero en las siguientes fechas logró un empate de 1-1 ante Limeño y fue goleado por 3-0 por el Metapán en el Quiteño.Los jugadores incluso reconocen que están en dueda en el plano futbolístico. “No estamos pasando un buen momento. Para un equipo grande como FAS es incómodo estar en esta posición”, comentó Néstor Renderos.El cuadro santaneco está en la casilla número nueve del campeonato con dos victorias, seis empaets y cuatro derrotas. En el apartado de goles ha marcado y ha recibido 17.Por ahora FAS está a 15 puntos de líder Alianza y el actual campeón Santa Tecla le saca el doble de puntos (24) por lo que aspirar a algo más allá de clasificar a cuartos necesitará de mayor corje y efectivdad.En el Apertura 2016 terminó séptimo con 31 puntos por lo que debió enfrentarse en cuartos al Águila que fue segundo con 39 unidades y que lo eliminó con un global de 3-1.El FAS tendrá una nueva oprotunidad de reivindicarse con su público el próximo domingo en el juego contra Alianza por la fecha 13.