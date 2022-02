El FAS goleó al Atlético Marte en el Quiteño

Con anotaciones de los colombianos Jefferson Collazos y Bladimir Díaz y otro más del reservista Emerson Rivas, el FAS goleó al Atlético Marte por 2-0 en el cierre de la jornada siete del torneo Clausura 2022 donde los tigrillos arribaron a nueve puntos y se acercó a los primeros puestos del torneo al tener un juego menos.

El partido 201 en la historia entre FAS y Atlético Marte desde la temporada 1950 (el duelo 49 en torneos cortos desde 1998) no quedó a deber.

Más allá de las modificaciones que hicieron sus respectivos técnicos, el partido se desarrolló con un dinamismo por ambas oncenas ante una regular cantidad de aficionados santanecos.

FAS mostró tres variantes, la del colombiano Jefferson Collazos quien sustituyó al hondureño Clayvin Zúniga de último momento tras presentar el ariete catracho el sábado antes del último entreno fuerte dolores de espalda.

Además, el lateral Andrés Flores Jaco reapareció por el reservista Ardón y Guillermo Stradella jugó también por el otro reservista, Emerson Rivas.

Mientras que los marcianos mostraron dos rostros nuevos, el puntero Roberto Melgar en lugar de Kevin Oviedo por lesión y al colombiano Luis Cuestas por el atacante oriental, Enrique Rivas, expulsado en la fecha anterior ante Jocoro.

FAS probó fortuna sobre la portería de Ever Coto hasta los cuatro minutos cuando una pared entre Stradella y Torres terminó primero con el remate del argentino naturalizado salvadoreño que la defensa azul rechazó y que Wilma Torres tomó el balón para disparar fuera del área que Coto controló bien.

Kevin Reyes hizo el mismo intento dos minutos después, pero el portero marciano embolsó bien la pelota.

FAS presionaba sobre la parcela sur de los capitalinos pero lo hacía de manera incómoda ya que la parte baja de Atlético Marte se comportaba en los primeros 10 minutos de juego compacta y ordenada, esto pese al cabezazo de Collazos tras centro de Reyes por la banda izquierda que pasó saludando el poste izquierdo de la meta capitalina.

El plantel del "Zarco" Rodríguez dominaba el juego ante un rival que le apostaba a la contra pero de manera predecible.

Fue por ello que el gol de FAS al 17' del cafetero Collazos no sorprendió, más porque se generó de un error enorme del capitán Quejada al no rechazar a tiempo un balón que el argentino Stradella se la punteó para Collazos y el atacante sudamericano se enfiló sin marca para sacar un zapatazo de derecha que Coto no pudo detener para firmar el 1-0 y de paso, estrenarse en el goleo en el fútbol local.

Con el gol en contra, los capitalinos adelantaron filas en procura de empatar el juego, pero se expuso enormemente a las contras del ex campeón nacional, tal como sucedió al 25' cuando una corrida veloz de Kevin Reyes por el centro del campo terminó en el remate del "7" que pasó cerca de la base del poste derecho de la meta de Coto.

El portero marciano salvó su valla al 29' al detener el tiro libre de Wilma Torres luego de sufrir éste falta un minuto antes a medio metro de la línea del área mayor.

El técnico Ancheta, quien pagó su tercer y último juego de suspensión, ordenó desde la tribuna alta del estadio el cambio del volante Gómez por el atacante Edgar Valladares al 31', con la idea que "lodo" apoyara al colombiano Cuestas en su ataque, ya que la zaga tigrilla tenía controlado sus movimientos en la cancha.

El primer tiempo finalizó luego de la tarjeta amarilla que se ganó el marciano Henry Reyes al 45+2' luego de la falta sobre Stradella en el medio campo marciano.



DEFINICIÓN

El segundo tiempo inició con un Marte más propositivo pero sin una idea clara para llegar con peligro sobre la portería de Kevin Carabantes quien durante el partido no había sido exigido por el Marte.

El técnico Rodríguez debió hacer un cambio obligado tras la lesión de Stradella apenas comenzando la parte final del juego al enviar al reservista Emerson Rivas.

Ancheta hizo lo propio con el ingreso de Gil Sánchez y Diego Sánchez, esto con la idea de aportar mayor fuerza ofensiva.

Pero el técnico Rodríguez de los asociados respondió al mandar al colombiano Bladimir Diaz en lugar de su compatriota Collazos quien cumplió.

Los capitalinos insistían pero sus esfuerzos chocaban con la defensa tigrilla que se mostraba ordenada y atenta.

Fue así que al 75' el FAS sorprendió anotando el gol de la tranquilidad luego de una jugada polémica en el área local cuando la gente marciana reclamaba una mano y por ende penal, acción que no fue atendido por el árbitro central y que terminó con la contra de Kevin Reyes quien cedió con un balón filtrado hacia Emerson Rivas donde el reservista resolvió como un jugador mayor ante la salida de Coto que intentó achicar su remate.

Con el marcador casi resuelto, "Zarco" Rodríguez sacó a Brayan Landaverde y mandó a Erivan Flores para que ejerciera la función del seleccionado nacional.

Atlético Marte se complicó cuando Andrés Quejada cometió penal al 84' por falta sobre Kevin Reyes.

De paso, el capitán de los marcianos se llevó la cartulina amarilla por parte del juez Edgar Ramírez.

Bladimir Diaz convirtió el penal de manera soberbia al 86' para firmar el 3-0 y de paso sumar su cuarto gol en la liga.