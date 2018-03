El FAS fue mucho para un líder que pierde su invicto

El juego estelar de este jueves en la fecha 4 del Apertura fue el FAS contra Limeño. Los cucheros, que son punteros, llegaron como favoritos para este choque, pese a que los locales en el Cuscatlán fueron los tigrillos.



Pero los tantos de cabeza de Guillermo Stradella y Ricardo Orellana, y el toque fino y colocado de Alan Murialdo, permitieron al cuadro rojo y azul quedarse con la victoria por goleada: un 3-0 contundente ante un club de Santa Rosa de Lima que se quedó con dos piezas menos.



Matías Coloca; Xavi García, Néstor Renderos, William Mancía, Juan C. Moscoso; Julio Amaya, Ricardo Orellana, William Maldonado, Jairo Henríquez; Guillermo Stradella y Alan Murialdo fueron los titulares en el FAS.



La alineación del Limeño:





LA CRÓNICA

La tónica en los primeros minutos fue un intercambio de momentos de posesión. La pelota circuló en ambos extremos de la cancha, pero no hubo mayores ocasiones, los porteros no fueron exigidos y la única chance tras 15 minutos fue un disparo desviado por Matías Coloca, a lo que se suma que el lanzador del Limeño, Juan José Hernández, estaba en posición ilícita.



El FAS, más adelante, tuvo su oportunidad de romper el cero a cero con un tiro libre al minuto 27, casi sobre la línea de área, pero la ocasión a balón parado fue desaprovechada.



Asimismo, el Limeño tuvo que aguantar las constantes aproximaciones de los felinos, aunque la puntería no fue la mejor característica de las llegadas de los santanecos. Como consecuencia, la primera parte concluyó con un 0-0 entre ambas escuadras.



En la segunda mitad, hubo más dinámica en la zona de ataque de ambos equipos y los santarroseños, de tiro libre, casi marcan el primero, tras un balón que Coloca no pudo retener.



El panorama cuchero se agravó en cuestión de un minuto, ya que el paraguayo Andrés Insfran dejó a los visitantes con uno menos, tras ganarse la amonestación al 55' y la segunda amarilla al 56'.



Al minuto 65, el delantero fasista Guillermo Stradella se encargó de poner el primero para los locales, luego de un centro desde el sector derecho. Su cabezazo significó el fin del récord de imbatibilidad de Abiel Aguilera y la zaga santarroseña, que se quedó en 516 minutos sin recibir gol.





Goooool de Guillermo Stradella para el 1-0 a favor del FAS contra Municipal Limeño en el estadio Cuscatlán. #fas #stradella #limeno #apertura2017 #cuscatlan Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 31 de Ago de 2017 a la(s) 7:32 PDT

Gol de Ricardo Orellana para el 2-0 de FAS sobre Limeño en el estadio Cuscatlán. El tanto fue al minuto 75. #fas #limeno #apertura2017 #orellana Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 31 de Ago de 2017 a la(s) 7:42 PDT

Gol de Alan Murialdo y FAS aumenta la cuenta a 3-0 sobre Limeño en el estadio Cuscatlán. #fas #limeno #apertura2017 #murialdo Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 31 de Ago de 2017 a la(s) 7:50 PDT

Y Ricardo Orellana, 10 minutos después, puso más distancia entre el nivel de juego de los locales y los unionenses, al colocar el 2-0. Pero las cosas se complicaron más para el líder, ya que Alexander Suazo, que ingresó de cambio, vio una tarjeta roja directa, tras agredir a un rival en la disputa de un balón.Así fue el tanto, también de cabeza, de Orellana:Pero si eso era poco, los santanecos se encargaron de sellar el juego a su favor y enterrar cualquier posibilidad de remontada, con un tanto de Stradella, al 85'. El gaucho llegó seguro a cerrar la pinza tras un pase aéreo desde la izquierda y se la colocó arriba al meta Abilera.Gracias a este gane, los tigrillos vuelven a sumar tres puntos luego de cuatro fechas sin hacerlo y así se colocan en la cuarta casilla de la tabla general. El Limeño, en tanto, perdió su invicto y puede dejar el liderato si el Alianza gana la próxima semana al Chalatenango, en juego reprogramado.