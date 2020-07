"El Drogba" salvadoreño: barbero y técnico en la tercera división

Rafa Flores tuvo un largo recorrido como delantero en el fútbol salvadoreño que lo llevó a entender a profundidad el juego y optar por seguir su preparación. Ahora es entrenador pero además se destaca como barbero en su natal, San Alejo en La Unión.



Han sido días difíciles para él como para el resto de jugadores. Por ahora es su barbería la que le permite seguir adelante y prepararse para el próximo torneo en la tercera división, al frente del At



Hace un año ya de su retiro."Terminé en el UDET del Tránsito y ya tenía un curso Clase D y me preparé para sacar el Clase C.Dejé de jugar para dirigir el Atlas en la tercera división".

A diferencia de otras ligas, acá no es permitido jugar y dirigir, una idea que para "Drogba" tuvo que descartar y optar por el retiro, pese a estar en condiciones para continuar su carrera.



El Atlas es el equipo de San Alejo, en la Unión. Fue en la zona oriental donde Flores hizo su carrera como profesional, principalmente en el Ciclón del Golfo y en primera con el desaparecido Pasaquina.



"El fútbol en mi pueblo tenía más de 15 años de desaparecer y ahí me dieron las ganas de revivirlo. Le pusimos San Alejo FC y tuvimos ayuda en las ADFAS. Se compró la categoría en tercera y tomé la decisión de dedicarme a ser técnico", recordó Flores.

El equipo,hasta la cancelación del torneo, solo jugó cuatro jornadas. "Para mi fue un éxito por ser mi primera experiencia. Ya son dos torneos al frente del equipo y me ha servido para aprender y poner en práctica los conocimientos sobre un equipo al que le tengo cariño", dijo.



OTRA LABOR



No es lo único que Rafa Flores ha aprendido. La barbería es otra de sus pasiones y espera continuar también en este negocio en el que ya cuenta con su propia barbería.



Incluso cuando era jugador, su local se mantenía abierto mientras no entrenaba. "Si tenía entreno en la tarde, solo abría por las mañanas y los clientes me llamaban para preguntar cuando podían llegar", menciona el ex jugador.



"Gracias a Dios la barbería también ha sido una forma de ingresos para mí mientras no hay fútbol. He tenido clientela y se han tomado las medidas de seguridad. Es una opción que tengo más y que siempre me ha gustado a la par del fútbol", agregó el Drogba.



Ahora espera, al igual que sus colegas, que el fútbol pueda regresar. "Ojalá que podamos volver y que se mantengan los ascensos y descensos. No tiene razón de ser una competencia sin estos elementos y además abonan a la competencia".



"Además es una fuente de ingresos para nosotros. Ojalá que la FESFUT reconsidere las opciones y que se puedan cumplir los parámetros para poder llevar a cabo el torneo lo más pronto posible. Los jugadores también la están pasando mal y hay que rebuscarse", concluye el ex delantero oriental.



Su preparación continuará al igual que su amor por el fútbol y por su barbería. Sus dos pasiones, de momento, le han permitido seguir adelante y encontrar el sustento para su familia.