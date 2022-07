El Cuscatlán, sin fútbol y sin alma

El Monumental estadio Cuscatlán enmudeció la tarde de este domingo ya que el fútbol en su cancha no apareció, pese a que el juego de liga entre el local Atlético Marte y Águila estaba programado para jugarse a las 3 de la tarde.

No hubo aficionados haciendo cola o comprando sus alimentos en las afueras del inmueble deportivo de la capital, las ventas se retiraron antes de las 12 del día cuando se confirmó que no habría juego ante la negativa de los árbitros a pitar los cuatro juegos restantes a la jornada 2 por no existir el aval de la FESFUT a las designaciones arbitrales presentadas por la comisión de árbitros.

Fue el caso de don Luis López, un vendedor de golosinas, agua y café de 72 años procedente de San Marcos y quien fue el único que se quedó tras la llegada de Águila al Cuscatlán a eao de la 1 de la tarde procedente de San Miguel.

"Es una lástima que no haya fútbol esta tarde, eso significa pérdidas para nosotros los vendedores, llegué a eso de las 9 am pero luego nos dimos cuenta que no habría fútbol, que los árbitros no llegarían y por eso los demás vendedores mejor se fueron", externó el vendedor marquense quien es seguidor de Alianza y que la noche del sábado en que jugaba su equipo, tampoco vendió sus productos.

"Vine anoche (sábado) al estadio pero no a vender, solo para saber cómo iba a estar este domingo, no me quise arriesgar por la lluvia y al final ni se jugó", admitió.

Como él, los únicos aficionados que llegaron para tomarse fotografías con los jugadores fue la familia Trejo-Ramirez, procedente de Acajutla, Sonsonate.

"Salimos a las 8 de la mañana desde Acajutla, la verdad es que nos sorprendió en el camino saber que no habría juego, ayer mi esposo (Juan Francisco Trejo) revisó el Facebook y no había noticias que no habría partido en el Cuscatlán, hasta que estábamos ya cerca, pero de todos modos decidimos venir para ver si podíamos saludar a los jugadores y poder tomar fotos con mi hijo, Michael Ramírez de siete años, quien es un aguilucho a morir", admitió doña Ester Ramírez, madre de Michael.

El plantel del Águila se hizo presente al estadio Cuscatlán, lugar donde tenía programado el duelo de la fecha 2 del Apertura 2022 ante el Marte. Foto: Javier Aparicio.

LAMENTOS

Pero si el pesar de los únicos aguiluchos que se asomaron al estadio era enorme, lo que sentían los propios jugadores de Águila era mayor con la suspensión del juego de liga ante los marcianos quienes al final no aparecieron en el estadio ya que almorzaron en un local cercano al estadio Cuscatlán donde sostuvieron después una reunión.

"Es lamentable lo que está sucediendo, especialmente para nosotros que hemos venido desde San Miguel con la esperanza de jugar y saber después que no hay partido porque no hay árbitro que lo dirija", destacó Edgar Medrano, atacante colombiano de los emplumados.

"Es un momento difícil lo que vive nuestro fútbol, espero en verdad que se solucione pronto para bien de todos y especialmente del fútbol", aseguró Fabricio Alfaro.

"Una pena la verdad lo que está sucediendo con nuestro fútbol, el deseo de todos es jugar, pero al final las autoridades deportivas deben solucionar sus diferencias para que el fútbol no siga dañado" externó Dustin Corea.