El Cuscatlán, la bestia negra de Panamá

El Salvador y Panamá jugarán este jueves a las 8:05 p.m. en el estadio Cuscatlán su cuarto partido premundialista dentro de la octagonal final de la Concacaf y donde los canaleros superan a los cuscatlecos en la tabla de posiciones al sumar cinco puntos, tres más que la selección en su ruta hacia la Copa del Mundo de Catar 2022.

Será el juego 11 en eliminatorias mundialistas entre ambas oncenas desde 1976 cuando se enfrentaron por primera vez en el camino hacia el Mundial de Argentina 1978.

La serie la domina El Salvador con seis victorias, dos empates e igual número de derrotas, ambas en suelo panameño.

El Salvador expone este jueves su invicto en casa ante Panamá quien no ha logrado en cinco visitas en los últimos 45 años poder sumar al menos un punto en su serie particular jugando en en el estadio Cuscatlán de San Salvador.

Han sido cinco eliminatorias mundialistas en que ambas oncenas se han enfrentado en su historia, aunque cabe destacar que en las últimas dos ediciones mundialistas (Brasil 2014 y Rusia 2018) no se han visto las caras en partidos eliminatorios ya que por el formato de competencia no han logrado encontrarse en el camino. Amén que El Salvador no logró acceder a la última instancia de las eliminatorias de la región en los últimos 12 años donde Panamá ha sido protagonista, incluso asistiendo a su único Mundial en su historia hace ya tres años en Rusia.

El dominio cuscatleco en dicha serie premundialista ante los panameños es significativa ya que El Salvador ha logrado arrancar de visitante un triunfo y dos empates en cinco presentaciones en el estadio Rommel Fernández (antes llamado Revolución) desde que jugaron por primera vez un 2 de mayo de 1976, con un empate a un gol gracias a los goles de Luis Ramírez “el Pelé” Zapata por El Salvador y del volante Virgilio Vásquez por Panamá.

PATERNIDAD

Panamá visitaba por primera vez el recién estrenado estadio Cuscatlán para pagar la visita tres meses atrás.

Ese 1º de agosto de 1976, ante casi 40 mil aficionados que colmaron el inmueble deportivo, El Salvador derrotaba 3-1 a Panamá de forma convincente.

El equipo de Raúl “Araña” Magaña saltó esa tarde con Tomás Pineda en la portería (quien se despidió entre lágrimas del fútbol en ese juego), Guillermo Rodríguez Bou, Francisco “Paco” Jovel, Ramón Fagoaga y Carlos Recinos; Eduardo “Conejo” Valdez, Víctor “el Pato” Mejía Valencia y Werner “el Grillo” Solís”; adelante con Luis Ramírez “el Pelé” Zapata, Ismael “Cisco” Díaz y Félix Pineda.

El Salvador golea 4-1 a Panamá con doblete de Ramírez Zapata y goles de Silvio Romeo Aquino y de Ismael Díaz, mientras que Néstor Hernández le anotó a Mauricio “Tarzán” Alvarenga quien sustituyó a Pineda en la portería nacional.

La historia se repetiría cuatro años más tarde al ganar los dos partidos de su serie ante Panamá en la eliminatoria hacia el Mundial de España 1982.

El 24 de agosto de 1980 en el estadio Revolución se gestó la única victoria salvadoreña en suelo canalero en una eliminatoria mundialista.

“Mandingo” Rivas, Norberto Huezo y de Jorge González aportaron para ese histórico triunfo de 1-3 sobre Panamá quien anotó por medio de Cámpora. El juego de vuelta se jugó el 5 de octubre de 1980 y acá Panamá fue quien pegó primero con el gol de Daniel Montilla.

Jorge González con un extraordinario “hat trick” puso las cosas en orden, mientras que José María Rivas anotó el otro gol de ese inolvidable 4-1.

La serie hacia Francia 1998 fue pareja tras el 1-1 en suelo panameño el 6 de octubre de 1996, con los goles de Díaz Arce por la Selecta y de Juan Carlos Cubillas por Panamá. El de vuelta fue dramático ya que el 10 de noviembre se ganó apenas 3-2 con goles de Raúl Díaz Arce, Wilfredo Iratheta Sanabria y Geovanni Trigueros, mientras que Jorge Dely Valdez anotó doblete.

La última serie dejó sensaciones encontradas luego que Panamá ganara 1-0 en casa el 15 de junio del 2008 con gol de Luis Tejada y El Salvador ganara 3-1 en una noche lluviosa el 22 de junio con doblete de Cheyo Quintanilla otro de Luis Anaya los eliminó del Mundial de Sudáfrica.