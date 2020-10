El City escapa de la trampa del colombiano Luis Díaz

El colombiano Luis Díaz complicó la noche de un Manchester City que tuvo que tirar de oficio y remontar al Oporto con un gol de penalti, otro de falta directa y una diana de Ferrán Torres (3-1).



Sergio Agüero desde los once metros e Ilkay Gundogan de falta dejaron sin valor el golazo de Díaz, que puso en apuros al cuadro de Guardiola, obligado a remontar en su vuelta a la competición tras el fiasco ante Lyon hace unos meses.



Ferrán Torres finiquitó el encuentro con una gran jugada personal que supuso su primer gol en la 'Champions' con la camiseta del City.



El equipo inglés se repuso antes del encuentro a la baja en defensa de Nathak Aké. El holandés se caía del once inicial y el técnico español tiraba de Eric García para acompañar a Ruben Días en el centro de la defensa.



El central portugués se enfrentaba a su antiguo rival, tras militar en el Benfica, y empezó con el pie izquierdo. A los 15 minutos, la nueva incorporación del City se equivocó sacando el balón y robó el esférico Uribe, que se lo dio a Luis Díaz y éste hizo el gol del partido.



El colombiano, que debutó en la competición, recogió el balón en tres cuartos de campo, se fue de fuera hacia adentro y, tras evitar las entradas de los defensas celestes, firmó un disparo cruzado imposible para Ederson.



Se le complicaba el asunto al City, que tuvo la suerte de no ir muchos minutos por detrás en el marcador. Seis después del descorche de Díaz, Pepe se llevó por delante a Sterling dentro del área y el colegiado señaló penalti.



La jugada dejó descontentos a los portugueses, puesto que el VAR revisó una posible falta previa de Gundogan, que clavó los tacos a Marchesín, pero no se señaló y Agüero empató desde el punto de penalti.



No inmutó el gol al Oporto, que siguió muy concentrado y muy bien plantado, esperando el fallo del City. Incluso rozó el 1-2 antes del descanso en una jugada de Marega que sacó bajo la portería Kyle Walker.



No hizo mucho el City para desnivelar el encuentro y sin Kevin De Bruyne, aún lesionado, le costaba mucho crear peligro en ataque. Tuvo que ser a balón parado como Gundogan desatascó el duelo para su equipo con un disparo que superó la barrera y se coló en la portería de Marchesín.



El Oporto bajó los brazos y Ferrán Torres lo aprovechó para matar el encuentro. El exjugador del Valencia tiró una pared con Phil Foden, rompió a Pepe y definió ante Marchesín.



Rodri estuvo cerca de unirse a la fiesta, pero su disparo lejano se estrelló en un poste.



Con este triunfo, el Manchester City afianza su favoritismo en el Grupo C, del que es líder con tres puntos, igualado con un Olympiakos que pudo por 1-0 con el Olympique de Marsella.



- Ficha técnica:



3 - Manchester City: Ederson; Cancelo, García, Dias, Walker; Gundogan (Foden, m.68), Rodri (Fernandinho, m.85), Silva; Sterling, Mahrez y Agüero (Torres, m.73).



1 - Oporto: Marchesín; Sanusi (Nakajima, m.77), Pepe, Mbemba, Sarr (Evanilson, m.80); Oliveira, Uribe, Vieira (Taremi, m.77); Díaz (Manafa, m.55), Corona (Nanu, m.77) y Marega.