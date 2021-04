El City de Guardiola avanza a las semifinales de Champions

El City ganó merecidamente pues fue el mejor equipo durante los 90 minutos, aunque el Dortmund se fue en ventaja en el minuto 15 con un remate a la escuadra de Jude Bellingham aprovechando un rebote después de que la defensa del City bloqueara a medias un disparo de Mahmoud Dahoud.



La jugada se inició con un pase al área de Emre Can desde la mitad del campo que recibió Erling Haaland. Haaland intentó jugar con Dahoud y el balón terminó llegando de Bellingham que definió bien.



Hasta ese momento, el City había tenido claras ventajas en cuanto a posesión de pelota pero no había logrado fabricar llegadas.



La siguiente llegada, un cabezazo de Manuel Akanji en un córner, también fue del Dortmund pero luego el City tomó claramente el control del partido y se hizo cada vez más abrasivo.



La primara ocasión clara para el City la tuvo Kevin De Bruyne con un remate al travesaño en el minuto 25, tras robarle un balón de Mateo Morey cerca de área.



El City terminó metiendo al Dortmund dentro de su propia área que, a diferencia de lo que había ocurrido en el primer cuarto de hora, no encontraba manera de salir jugando.



En el minuto 32 Riyd Mahrez tuvo otra buena ocasión pero se encontró con una buena parada de Manfred Hitz, que desvió su disparo a saque de esquina.



Los equipos se fueron al descanso con el 1-0 para el Dortmund que le daba el pase a semifinales.



Sin embargo, la presión del City continuó en la segunda parte y el empate llegó, en el minuto 55, a través de un penalti convertido por Mahrez.



El penalti se produjo en un balón que tocó el brazo de Can cuando este intentaba interceptar un centro.



Tras el empate, la presión del City bajó un poco pero le alcanzó para marcar el segundo que firmó Foden con un remate desde el borde del área en el minuto 75.



Con el gol de Foden la eliminatoria ya estaba prácticamente sentenciada pues el Dortmund, tras haber perdido 2-1 en la ida, necesitaba tres goles para pasar y no solo tenía dificultades para llegar a puerta, sino incluso para tener posesiones largas.