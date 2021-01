El City asalta el liderato

El Manchester City aprovechó la oportunidad de ponerse líder de la Premier League al vencer por 2-0 a un Aston Villa que aguantó 80 minutos el acoso de los Sky Blues.

Los de Pep Guardiola se colocaron líderes de la tabla por primera vez esta temporada tras apabullar al Villa, con un puñado de ocasiones que no llegaron a buen puerto hasta el minuto 80, cuando un latigazo de Bernardo Silva rompió el cerrojo de los Villanos.

Y no cayó una goleada no porque el City no lo intentara. Ya en el minuto 2 Emiliano Martínez hizo un paradón a Bernardo Silva y Mings sacó la pelota debajo de los palos. Esa fue la dinámica del encuentro, con el City volcado y estrellándose en el meta argentino y con la puntería desafinada.

Un larguero de Cancelo, varios remates de Raheem Sterling, algún disparo taponado de Kevin de Bruyne, pero el City no encontraba el camino. Sin nueve durante más de 60 minutos, por la ausencia de Sergio Agüero y la suplencia de Gabriel Jesús, el City apretó cuando se acercaba el final del encuentro y logró el gol a diez minutos del pitido final.

Silva recogió la pelota en la frontal, condujo y sacó un disparo pegado al palo imposible para Emiliano.

Remató la faena Ilkay Gundogan desde el punto de penalti ya con el minuto 90 cumplido.

Con el triunfo, el City se coloca líder de la Premier con 38 puntos, los mismos que el Leicester City, pero con mejor diferencia de goles. La alegría, eso sí, le puede durar poco a los de Guardiola, puesto que una victoria del Manchester United esta noche contra el Fulham les mandaría a la segunda plaza.