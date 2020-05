El Chelsea permite a Kanté entrenarse desde casa

El Chelsea permitirá que N'golo Kanté se ejercite desde casa después de que el futbolista galo decidiera no seguir entrenando en grupo por temor a los contagios de coronavirus.



El centrocampista francés se entrenó con sus compañeros el martes en la ciudad deportiva del Chelsea, cuando la Premier League dio el ok al regreso de los entrenamientos en grupo, pero dejó de ir el miércoles por estos temores.



Kanté, de 29 años, sufrió un mareo en 2018 que creó preocupación en torno a su persona, además de que su hermano falleció pro un ataque cardíaco el mismo año.



Además, la oficina de estadística del Reino Unido señala que los jugadores negros son más propensos a morir por coronavirus.



El Chelsea, según reporta la prensa inglesa, permitirá que Kanté se ejercite desde casa durante el tiempo que quiera, sin presionarle para que retorne a los entrenamientos normales.



Otros jugadores como Troy Deeney también han expresado sus preocupaciones por una vuelta temprana de la liga. El capitán del Watford ya anunció que no entrenaría para no poner en peligro a su hijo de cinco meses.