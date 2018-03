El Chapecoense tiene ofertas para filmar la tragedia aérea

El club de fútbol brasileño Chapecoense confirmó que ha recibido ofertas para filmar la tragedia aérea que sufrió su equipo, pero negó haber llegado ya a un acuerdo con la compañía de contenidos online Netflix."La información de que la producción (de Netflix) ya estaría en fase de negociación con la directiva del club no procede", comunicó el club, sin dar nombres ni detalles de las ofertas recibidas."El Chapecoense, de hecho, recibió a diversas productoras y emisoras y oyó diversas propuestas semejantes a esa, pero no se ha tomado ninguna decisión", sostuvo el club, que no descartó sin embargo un acuerdo."Si hubiese interés, las decisiones pertinentes serán tomadas en conjunto" en el club, añadió la entidad de Chapecó, en el sur de Brasil. Al mismo tiempo, el club enfatizó que no tiene interés en "convertir la tragedia en entretenimiento" "de forma indebida" en las actuales circunstancias.Medios brasileños aseguraron en los días previos que la estadounidense Netflix, el mayor productor de contenidos online del mundo, ultimaba ya acuerdos con el club para filmar la tragedia bajo la producción de la firma brasileña Boutiques Films.El Chapeconse perdió a 19 jugadores de su plantilla, así como a todo su cuerpo técnico y a varios directivos en un accidente aéreo que enlutó al deporte mundial el 28 de noviembre.El modesto club de provincias brasileño viajaba entonces a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana con el Atlético Nacional, en la que debía ser su primera disputa directa por un título internacional.Sólo seis de los 77 pasajeros sobrevivieron después de que el avión se estrellara con un cerro por la falta de combustible.El club tiene previsto estrenar a su nuevo equipo el próximo 21 de enero en un partido benéfico contra el actual campeón brasileño, el Palmeiras, casualmente también el último rival al que enfrentaron antes de la tragedia.