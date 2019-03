El Chalatenango tiene deuda salarial de un mes

AD Chalatenango dio la sorpresa en la jornada 11 del Clausura 2018. Venció 2-0 a Alianza, equipo que no caía desde la final en diciembre. Este resultado le permite a los norteños posicionarse en el quinto puesto con 18 puntos.

La plaza del equipo es buena cuando los resultados los acompañan y el sábado se tuvo un buen marco de público.

Esta semana el equipo espera que la directiva se ponga al día ya que hay un mes de atraso salarial que, de postergarse, serán dos meses esta semana.

El Gráfico intentó contactar al Presidente Norteño, Rigoberto Mejía, para abordar esta situación, pero debido a una incapacidad que se le ha extendido más de lo previsto, no se tuvo conversación con él.

Quien pudo abordar el tema es Kelvin Rivera, representante de AD Chalatenango ante la Primera División: ''En la web del equipo hemos desglosado las razones de este atraso económico: las inscripciones de equipos, jugadores de reserva y Sub 17 requieren desembolsos, los complementos de arreglos pequeños también requieren gastos del equipo y el atraso de algunos patrocinadores que para nosotros son justificables; así son compromisos a cumplir'', dijo.

Para AD Chalatenango, así como le sucede a otros equipos, estos atrasos salariales se producen cuando no reciben a tiempo el dinero de algunos proveedores. Además los gastos operativos deben cubrir las difentes categorías que conforman la estructura de un club: equipo mayor, reserva, mayor femenino, Sub 17 masculino y femenino, Sub 15 y Sub 13 masculino.

TAQUILLA

Curiosamente, de los cinco partidos de local, en el Clausura 2019, el Chalatenango logró su mejor taquilla el pasado sábado. El ingreso fue de $15,208.00 dólares, gracias a la asistencia de 3,283 aficionados que vieron el triunfo sobre los albos.

En el Apertura 2018, cuando Alianza era el vigente campeón, este se presentó en dos ocasiones al Gregorio Martínez en un mes. Fue en noviembre y también hubo buenos números ($11 mil 160 el día 22 y $14 mil 572 el día 28, respectivamente).