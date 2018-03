El Chalatenango solicitó suspender juego ante Sonsonate

Fernando Alas, presidente del Chalatenango, solicitó al comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, suspender el partido de este sábado ante el Sonsonate, correspondiente a la segunda fecha de la segunda vuelta del Clausura 2017.



En la documentación entregada a las autoridades, Alas asegura que “he sido objeto de amenazas de muerte y con consecuencia a parientes cercanos si este día (15 de marzo) no cedo los derechos administrativos, federativos y financieros y legales de dicho club en coordinación con el señor Francisco Peraza, del club que actualmente represento.”



El juego ante el equipo cocotero está programado para este sábado a las 6:30 de la tarde en el estadio Gregorio Martínez, pero una fuente cercana a la Federación Salvadoreña de Fútbol, aseguró que no procede la petición porque el causal no es motivo de cancelación de un encuentro, por lo tanto, sigue en agenda el duelo aunque Pedro Arieta, presidente de la primera división, convocó a sesión extraordinaria a la junta directiva para abordar el tema de la solicitud del equipo norteño este viernes a partir de las 4:00 de la tarde.



Alas manifestó que existe un grupo organizado que pretende atentar contra su integridad y que presentará una demanda ante la Fiscalía General de la República, contra Roberto Peraza (hemrano de Francisco Peraza, expresidente del equipo), que según el pope norteño “quien entre otros tengo conocimiento es el actor intelectual y financiero de dicho grupo que pretende no solo desestabilizar esta institución que represento, si no poner en riesgo la integridad de mi persona y parientes.”



“En vista de la imposibilidad o fuerza mayor que representa para mí esta situación, en base al artículo 30 de las bases de competencia, solicito se suspendan los encuentros de programados para este 18 de marzo tanto los equipos de reserva y de primera división”, manifiesta el documento.



SIN ENTRENAR

El plantel de jugadores solo entrenó el martes pasado tras acuerdo con Alas para levantar la huelga por el supuesto acuerdo de la cesión del equipo al grupo de empresarios comandado por Rafael Figueroa.



Sin embargo, esta cesión de derechos de administración de derechos no se concretó y el equipo decidió no entrenar el miércoles pasado y el jueves acudieron a la FESFUT para asesorarse sobre los pasos a seguir con respecto a la deuda salarial de tres meses con una parte del plantel y dos meses de deuda con los elementos que se sumaron al equipo para el Clausura 2017.



La tarde de este miércoles a la sala de redacción de EL GRÁFICO llegó un audio donde Fernando Alas, actual presidente del equipo alacrán, conversa vía telefónica con el grupo de empresarios interesados en administrar al equipo y donde el pope se compromete en ceder al equipo de inmediato.