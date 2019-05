El Chalatenango mantiene deuda salarial con jugadores y cuerpo técnico

Tras culminar oficialmente el torneo Clausura 2019, los jugadores y cuerpo técnico del AD Chalatenango aún no reciben los dos meses de salario que adeuda la directiva de la institución norteña.

La deuda de dos meses y medio fue confirmada por el hasta hoy técnico del plantel, Misael Alfaro. El estratega señaló que incluso llegó al punto de demandar a la dirigencia ante la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

"Aún nos deben dos meses y medio, ya demandé al equipo porque no nos quiere pagar. No sé por qué se hacen cargo de equipos si no tienen para sostenerlos", dijo el DT salvadoreño, quien dijo que no seguirá con Chalatenango tras culminar este certamen, aunque el equipo no lo ha finiquitado ni ha confirmado su salida de la dirección técnica.

Por otra parte, Boris Morales, delantero de la escuadra norteña, también aseguró que la deuda aún se mantiene. El jugador manifestó que los directivos no se han comunicado con ningún jugador.

"No, nada, no nos han pagado, nos deben dos meses y medio. La verdad no se ve por dónde nos vayan a solucionar, ellos no se han comunicado con nosotros", subrayó el futbolista.