El Chalatenango iniciará pretemporada el 10 de septiembre

Bertilio Henríquez, presidente del Chalatenango, confirmó que el equipo norteño iniciará la pretemporada bajo la dirección técnica del entrenador Ramón Sánchez el próximo 10 de septiembre y que gestionarán ante las autoridades locales, el ingreso al país, antes de esa fecha, de los refuerzos extranjeros: el colombiano Peter Domínguez y el mexicano Carlos Félix Gámez.

Henríquez detalló que “esperamos las órdenes del gobierno, iniciaríamos el trabajo el 10 de septiembre, desde el 5 se podrá, pero la Sala de lo Constitucional ha dado unas órdenes al gobierno y esperemos ver si se cumplen el 23 de agosto, basado en eso, comenzaremos el trabajo”.

Expuso que “nuestro plan es comenzar el 10 de septiembre para tener un mes completo a los jugadores, nos gustaría trabajar más, pero las circunstancias en las que estamos no lo permiten. Esperar para el 10 de octubre arrancar el torneo, pero hay probabilidades de comenzar el 4 de octubre, una semana antes, este jueves o viernes nos podríamos reunir en la liga mayor y se aclararían algunos detalles”.

Según el pope, el equipo está completo y programado para iniciar la pretemporada. Exequiel Rivas fue anunciado como refuerzo tras préstamo del Alianza y el delantero mexicano Carlos Félix Sánchez será el último refuerzo extranjero en unirse al grupo, tras la confirmación de Luis Paradela (cubano), Emerson Lalín (hondureño) y Peter Domínguez (colombiano).

“Con la llegada de Ezequiel Rivas y Carlos Félix Gámez el equipo está completo, tenemos 23 jugadores y dos (más) saldrán de la categoría de reserva, ya hablamos eso con el entrenador. No tendremos más incorporaciones”, expuso.

GESTIONES

Dos de los cuatro jugadores extranjeros que reforzarán al Chalatenango en el Apertura 2020 se encuentran en el país: Emerson Lalín, ex defensor del Municipal Limeño y Luis Paradela, ex delantero del Jocoro; mientras que el mexicano Carlos Félix Sánchez y el colombiano Peter Domínguez, todavía no tienen fecha de arribo a El Salvador.

Según Henríquez, todo depende de la reactivación del aeropuerto salvadoreño, pero que gestionarán ante las autoridades, su ingreso antes de las fechas establecidas “esperamos la llegada de ellos, son los únicos que están fuera del país, el 4 de septiembre se supone que abren el aeropuerto, pero simplemente para escalas y conexiones, pero estamos viendo la posibilidad si podemos hacer algún documento para enviarlos a las personas que nos puedan ayudar (autoridades) para que entren antes estos muchachos”.

Detalló que “tocaremos ese tema en la liga (reunión), si pudieran llegar antes y dejarlos entrar, si no, está claro, ellos llegarían nueve días atrasados, pero no nos queda de otra. Si abren el aeropuerto el 19 de septiembre, serían nueve días de atraso. Pero nos gustaría tenerlos desde antes y haremos lo posible, pero es algo que el gobierno maneja”.