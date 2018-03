El Chalatenango concilió con Luis Ascencio y pagará deuda para jugar el Clausura 2017

El jugador Luis Ascencio informó hoy que llegó a un acuerdo de conciliación con la directiva del Chalatenango y que tras recibir su finiquito jugará con el Atlético Comalapa de la segunda división profesional.El jugador tenía contrato por cuatro torneos más con el equipo morado y fue dado de baja tras el Apertura 2016, aunque la dirigencia chalateca negaba esa situación y aseguraba que solo lo había puesto como transferible.Ascensio exigía el pago de 26 días de salario atrasado de noviembre de 2016 y la indemnización de un mes salarial por cada torneo que le restaba de contrato. Deespués de una larga negociación, el Chalatenango accedió y le dio de baja.“Llegamos a un acuerdo. No me pagarán en totalidad, pero sí me darán el 50% de lo que me corresponde, (aceptó) para salir beneficiado al igual que el Chalatenango, en ningún momento quiero perjudicar al equipo”, explicó Ascencio.Añadió que “les programarán partidos en el torneo (Clausura 2017) y me cancelarán en cuotas (la deuda), me darán mi finiquito y me inscribiré con el Atlético Comalapa. Todo salió bien para las dos partes”.Ascencio al igual que Óscar Jiménez, Cristian Carbajal, Levi Martínez, Ramón Martínez de Paz y José Manuel Iglesias, demandaron al equipo por incumplimiento de salario, pero fue el único que no concilió en primera instancia porque le restaba contrato por cuatro torneos más. El resto de jugadores llegó a un acuerdo.Pero, ¿cómo Ascensio se asegura de que el Chalatenango cumplirá con su palabra y le pagará?Aseguró que la respuesta está en el acuerdo que ambas partes firmaron hoy: "Si el Chalatenango falla en abonarme en una de las fechas que han quedado estipuladas (las cuotas), ya no les van a programar partidos y tendrán que pagarme todo de una sola vez".Eso quiere decir que si el Chalatenango se atrasa en los pagos, corre el riesgo de no jugar más en el Clausura 2017.Estas son las fotos que publicó El Comalapa en su cuenta de Facebook, donde dio a conocer que el jugador está listo para debutar con ellos en el Clausura 2017.

@elgraficionado Tras solventar situación contractual con el Chalatenango, el defensor Luis Ascencio firmó con el Atl. Comalapa (seg. div). pic.twitter.com/NB2VZ3g5tu — Ítalo Hernández (@italohdez) 3 de febrero de 2017