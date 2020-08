“El Chalatenango armó un equipo para pelear por el título de la primera división”

Luego de su paso por el Municipal Limeño, en el pasado Clausura 2020, el defensor Fidel Jiménez regresa al Chalatenango para defender los colores del equipo morado en el Apertura 2020 e intentar aportar su experiencia para guiar al protagonismo a los chalatecos.

Jiménez tenía contrato vigente por seis meses más con el Municipal Limeño, pero rescilió contrato con el equipo oriental, para firmar su regreso al Chalatenango. Con los duros del norte militó en el año 2019.

Sostuvo que tomó con mucha satisfacción el anunció que, tras más de cinco meses, el fútbol de la primera división se reactivará “es muy difícil lo que hemos pasado a nivel mundial, pero definitivamente, feliz porque tendremos torneo, haremos lo que más nos gusta y esperamos hacerlo de la mejor manera, costará un poco porque hemos estado parados todo este tiempo, nos costará tomar ritmo”.

Aseguró que durante la pausa prolongada, aprovechó para entrenar en su casa, pero que estas sesiones no son suficientes para encontrar el mejor estado físico “realicé trabajo físico en casa, pero no es lo mismo que trabajar directamente con un preparador físico que nos asigne el trabajo e indicaciones, más el trabajo que es necesario para un torneo”.

SUEÑOS DE DESTACAR

Fidel Jiménez, de 28 años y con mucha experiencia en la primera división, aseguró que el Chalatenango se prepara para encarar el Apertura 2020 con la obligación de convertirse en protagonista y luchar por el título.

Sostuvo que “el Chalatenango está haciendo cosas importantes, la nueva directiva hace el esfuerzo por armar un equipo que pueda pelear el campeonato”.

Junto a Jiménez, se suman al equipo Ezequiel Rivas, Óscar Arroyo, José Peña “se incorporarán al equipo jugadores muy importantes, esperamos hacer un buen torneo”, añadió.

Los colombianos Elkin Mosquera y Wilson Palacio; el argentino Maximiliano Martínez y el defensor paraguayo Marcos González no seguirán para el próximo torneo en las filas norteñas, en su lugar contrataron a Peter Domínguez (colombiano), Luis Paradela (cubano), Carlos Félix Sánchez (mexicano) y Emerson Lalín (hondureño).

Con Lalín, será un reencuentro tras su paso por el Chalatenango en el año 2019 y en el pasado Clausura 2020, en el Municipal Limeño “con Emerson Lalín compartimos en el Chalatenango hace unas temporadas y también compartimos camerino el torneo pasado en el Municipal Limeño, nos conocemos bastante bien y esperamos hacer un buen dúo en la defensa central”.

Reflexionó que en la pausa por la pandemia “los futbolistas hemos pasado momentos difíciles con la pandemia, llevamos más de cinco meses sin recibir salario, me atrevería a decir que el 90 por ciento de los jugadores vivimos del fútbol, es nuestro único ingreso y si no tienes ahorro, una base, prácticamente, estás muerto, afectado por no tener un ingreso aparte. Gracias a Dios, yo tuve una base, ahorros y con esa base me he mantenido”.