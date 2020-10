El Cádiz sigue imparable en LaLiga

El Cádiz venció en el estadio del Eibar (0-2), sigue imparable como visitante, con cuatro victorias en igual número de salidas, y dio alcance a la Real Sociedad, líder de la liga.



Comenzaron fuertes los locales, ya que en el minuto 2 Bryan Gil tuvo una buena oportunidad en un disparo que se fue arriba. En los primeros minutos la posesión fue del Eibar, que se hizo con el control del balón.



En el minuto 8 Kike García dispuso de su primera ocasión en un tiro que salió desviado. Otra oportunidad llegó con un disparo de Inui en el minuto 14 en una jugada iniciada por Bryan Gil, que acabó en las manos del portero Ledesma.



En el minuto 15, primer aviso del Cádiz con un remate de Negredo tras un saque de esquina que se fue fuera.



El Eibar no cedía el dominio impulsado por la velocidad y el desmarque de Bryan Gil. En el minuto 22 hubo un centro de Arbilla al que Kevin Rodrigues no llegó por muy poco.



El Cadiz respondió por medio de Salvi, quien en el minuto 24, en una jugada individual por la banda derecha conectó un tiro que detuvo bien Dmitrovic.



En el minuto 33, un cabezazo a bocajarro de Inui fue repelido por Ledesma en otra clarísima ocasión para el Eibar.



Cuando más dominaba el Eibar, llegó el primer gol del Cádiz. En el minuto 35, un centro de Lozano lo remató Álvaro Negredo de cabeza fuera del alcance de Dmtrovic.



Tres minutos después, otra galopada de Salvi acabó con un balón cruzado en la red de la portería del equipo vasco.



Comenzó la segunda parte con un gol anulado al Cádiz por fuera de juego de Lozano.



El Eibar ya no dominaba tanto como en la primera mitad y jugaba mucho más incómodo y el Cádiz, con la ventaja en el marcador, lo hacía a placer.



El Cádiz dio otro aviso en el minuto 61 en una doble oportunidad, en primera instancia de José Mari y seguidamente de Negredo.



El Cádiz con un esquema muy ordenado, abortó todas las jugadas de peligro del Eibar, que dispuso de su ocasión de gol más clara en el minuto 77 con un disparo de Pozo que desvió Espino y obligó a una buena parada a Ledesma.



La defensa del Cádiz realizó una espectacular segunda mitad maniatando por completo al Eibar, que se mostró totalmente impotente para poder reducir su desventaja.