El Cádiz quiere dedicarle su ascenso al “Mágico” González

El Cádiz se garantizó un lugar en el playoff final por el ascenso a la Liga española, situación que ha sorprendido a propios y extraños, luego que el equipo se preparó sólo para mantener la categoría en la segunda división.De lograr el ascenso al circuito de privilegio, el equipo amarillo dedicaría el gesto a sus más grandes figuras: Kiko, Ortuño y "Mágico" González, según ellos mismos han dado a conocer en redes sociales.



El afecto por Jorge González se ha mantenido a largo de la historia, luego que el salvadoreño defendiera los colores gaditanos, donde firmó grandes tardes de buen fútbol, que hasta ahora se mantiene en la retina de los aficionados.



"MÁGICO" HASTA EN CANCIONES

El nombre de Jorge "el Mágico" González se ha inmortalizado en Cádiz y su leyenda ha trascendido a la música, tal y como lo plasmó el grupo de rock metalero YellowWarriors. La banda es originaria de Barcelona, pero siempre ha mostrado un gran amor por el Cádiz.



Lo último del "Mágico": "Compatió cancha con este jugador de talla mundial".



Los "guerreros amarillos" encontraron la forma de externar su pasión por el Cádiz a través de sus canciones, donde hay una dedicada al que consideran su máximo ídolo, el salvadoreño Jorge “el Mágico” González.

EL GRÁFICO conversó con su guitarrista, George Bellone, quien manifestó que “esta pasión nació allá por 2005 cuando mi hermano, un primo y yo buscamos la forma de externar nuestro cariño por el club Cádiz y encontramos una buena respuesta, que nos mantiene activos hasta ahora. No tenemos la oportunidad de ir de forma constante a los estadios pero alentamos a través de nuestra música”.







Bellone, quien es uno de los fundadores del grupo que se define como amante del rock en diferentes géneros (metal drink, rock fest y tasca rock), no dudó en señalar al “Mágico” González como uno de mayores referentes futboleros de la historia, pese a que nunca le vio jugar en vivo.



“Hablar de ‘Mágico’ es hablar de toda la historia del Cádiz, es un referente y su grandeza no conoció fronteras Y aunque no le vimos en vivo, todo lo que se ve en los videos y lo que dicen quienes compartieron con él hacen que su recuerdo se mantenga cada vez más vivo”.



La canción “Mágico” es una de las más solicitadas en los conciertos que ofrece la banda, detalló.



Leé también: "Este jugador está por superar al Mágico en selección nacional".