El Betis tendrá una fiesta en El Salvador este domingo

Desde hace varios días la Betis Academy El Salvador con el apoyo de COASPAE de R.L. tiene sus escuelas en el país y no quiso desaprovechar la oportunidad para tener toda una fiesta bética el próximo domingo a partir de las 11:00 am para vivir en familia el derbi sevillano entre los béticos y el Sevilla por LaLiga.

Con el apoyo también de Fundación LaLiga, Víctor Molina, gerente de cultura y deporte de COASPAE, mencionó que esta será una oportunidad especial para los 30 alumnos que por ahora conforman la academia así como para sus familias, quienes vivirán el duelo por la liga española en las instalaciones de.

"Vamos a llevar a cabo una Watch Party con los padres de familia y sus hijos para presenciar el derbi sevillano. Esto será de una manera diferente y en familia, como debería ser la fiesta deportiva. Además vamos a dar la bienvenida a la academia y las fotos oficiales. Vamos a tener las palabras de España del Real Betis para que ellos sientan ese amor bético", dijo Molina

Con esta actividad y la academia con el apoyo de COASPAE lo que buscan es traer una nueva cultura deportiva en la que será importante la parte competitiva y formativa. "Estamos alineados con el Real Betis Balompié y su filosofía que radica en principios y valores y una formación integral. Así queremos formar a estos niños de una manera íntegra", comentó.

El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Financiero de COASPAE en la Colonia Flor Blanca. Este evento será para la familia bética y para algunos invitados en el país.

Molina mencionó también que "actualmente están inscritos 30 niños y el cupo máximo es de 100 en su primera temporada. Hemos iniciado con el grupo y estamos próximos a entregarles todos los implementos deportivos. Desde los cinco años hasta los 17".

Por su parte, Víctor Rodríguez, técnico y formador en la academia en el país, concluyó que "la base de esta academia está en el orden para llevar sus procesos. No es que sean cosas que no se saben pero la manera de hacerlo no se tiene en el país. Las sesiones de entreno son un ejemplo; este es un proyecto que emociona por la metodología que se ocupa. Es un punto a favor que puede ser ejemplo para otras academias".

Ya está todo listo para el derbi sevillano gracias a COASPAE, el Betis y la Fundación LaLiga.