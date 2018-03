El Betis complica al Real Madrid y Barcelona: no quiere vender a Ceballos

SEVILLA. El presidente del Real Betis, Ángel Haro, reconoció este jueves que el club ha recibido "llamadas del Real Madrid y del Barcelona" para intentar fichar al centrocampista Dani Ceballos, aunque él sigue "trabajando para que continúe" en la entidad verdiblanca.Haro indicó que el martes mantuvo una "conversación amigable" con Ceballos y su familia, en la que éstos le "dijeron que necesitaban unos días de vacaciones para tomar la decisión" de irse o de quedarse, pero aseguró que el Betis "está trabajando con la idea de que siga, a pesar de las llamadas del Barcelona y del Real Madrid".El mandatario verdiblanco también dejó claro que el centrocampista internacional sub 21 aún no ha adoptado una decisión.De todos modos, el presidente bético es consciente de que "cuando el jugador manifieste que no quiere seguir en el Betis", cosa que aún no ha ocurrido, "se trabajará en esa dirección" y añadió que cree que, aunque ahora tiene "dos semanas de vacaciones, seguramente antes se precipite una decisión".Su vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, dijo que el club "tiene la obligación de estar preparado para cualquier escenario, pero la ilusión es que Dani Ceballos siga acompañando este proyecto tan ilusionante, ya que le puede dar brillo al equipo".