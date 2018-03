El Bayern venció al Chelsea en gira asiática

SINGAPUR. El Bayern Múnich celebró hoy su primer triunfo en la gira de pretemporada por Asia al vencer 3-2 al Chelsea en un encuentro disputado en Singapur.Tres días después de caer 4-0 ante el Milan en China, el conjunto de Carlo Ancelotti reaccionó para batir al campeón del fútbol inglés en el EstadioNacional de Singapur.Un tanto de Rafinha, a los seis minutos, y un doblete de Thomas Müller (12 y 27') dieron una rápida ventaja al conjunto alemán. El español Marcos Alonso, en el descuento del primer tiempo, y Michy Batshuayi (85') maquillaron el marcador para el Chelsea.Fue la primera victoria del Bayern en la gira después de la derrota ante el Milan y de haber caído por penales ante el Arsenal."Hemos vuelto a enderezar todo", dijo Müller, que reaccionó con sarcasmo a las críticas que disparó la caída por goleada ante el Milan. "Ahora está todo perfecto otra vez. La Bundesliga la ganamos seguro y la Champions League seguro que también", señaló el delantero.Ancelotti pidió no darle excesiva importancia a los partidos de pretemporada."Estamos en la preparación. No hay que sobrevalorar los partidos en esta etapa".El colombiano James Rodríguez tuvo unas cinco ocasiones claras para anotar, pero su primer gol con el Bayern aún debe esperar. "Su actuación fue buena. Ha generado muchas ocasiones y ha combinado bien con sus compañeros. No es importante que no haya anotado", lo elogió su entrenador.Por el Chelsea jugó sus primeros minutos el español Álvaro Morata, que ingresó sobre la media hora de juego y no consiguió gravitar demasiado.El delantero se incorporó recién el fin de semana a los entrenamientos del equipo de AntonioConte tras su millonario fichaje desde elRealMadrid.Más de 48 mil personas presenciaron el encuentro en el techado EstadioNacional de Singapur, que presentó un césped en muy malas condiciones.El Bayern cerrará su gira asiática el jueves ante el Inter de Milán. Dos días después, también enSingapur, el Chelsea se medirá al conjunto italiano en el marco de la lucrativa International Champions Cups.