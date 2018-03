El Bayern sigue sin convencer esta temporada

BERLÍN, ALEMANIA. El Bayern resolvió este martes sin brillo -aunque con un claro 3-0- el duelo de Liga de Campeones de fútbol ante un Anderlecht que jugó la mayor parte del partido con diez hombres, por expulsión de Kums.Ante todo, el primer tiempo de los bávaros no fue bueno. En el segundo, sentenció un partido que amenazaba complicársele pese a la superioridad numérica.El Bayern se adelantó en el minuto 12 gracias a un penalti convertido por el polaco Robert Lewandowski. Antes, el colombiano James Rodríguez había tenido una ocasión de cabeza.El penalti fue más que dudoso, ya que la falta de Kums contra Lewandowsi se inició antes de que el polaco entra al área. Sin embargo, el árbitro, el italiano Paolo Tagliavento, no dudó en sancionar la pena máxima y en expulsar a Kums, dejando al Anderlecht con diez hombres.Con ese arranque, el partido parecía servido para los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti, pero el Bayern perdió el hilo, empezó a cometer muchas imprecisiones en el último tercio e hizo pensar al Anderlecht que no todo estaba sentenciado.Los belgas empezaron a presionar la salida del Bayern y tuvieron dos llegadas, un remate de Trebel en el minuto 36 al cuerpo de Manuel Neuer y un disparo desviado de Dendoncker desde buena posición, en el 41.El Bayern tenía más posesión y más llegadas a puerta pero el partido amenazaba con darle vida al Anderlecht. Al comienzo de la segunda parte los belgas estuvieron cerca con un remate al poste del rumano Alexandru Chipciu.No obstante, en la segunda parte empezó a verse que el desgaste físico de la primera le estaba pasando factura a los belgas.El Bayern se asentó cerca del área que el Anderlecht buscaba cerrar con casi todos sus hombres.Los bávaros empezaron a circular el balón buscando espacios y en el minuto 67 llegó al segundo gol, con remate del español Thiago Alcántara dentro del área a centro de Joshua Kimmich.Ya antes se habían presentado tres buenas ocasiones. El meta Sels había salvado al Anderlecht en dos ocasiones, ante un remate de James y ante un cabezazo de Niklas Süler.Con el 2-0 el partido ya estaba sentenciado y el tercero también llegó, por intermedio de Kimmich en el 89 aprovechando un buen pase de Jerome Boateng.