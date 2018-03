El Bayern no contará con Lewandowski

Robert Lewandowski no estará en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Real Madrid, ya que arrastra una lesión en su hombro.

El delantero polaco, que se tuvo que retirar del entrenamiento de ayer a los 20 minutos, no superó la prueba a la que ha sido sometido esta mañana, por lo que Ancelotti le dejará fuera de para el encuentro que disputarán este día frente al Real Madrid que también llega con las bajas de Varane y la duda de Pepe.

Este delantero no está en condiciones de enfrentarse al equipo de Zidane, después de que se lesionara en el encuentro de la Bundesliga ante el Borussia de Dortmund ya que Lewandowski fue sustituido en el minuto 72 por su entrenador Carlo Ancelotti por molestias en el hombro derecho.

El cuerpo técnico del Bayern ha preferido no forzar a la estrella y pretende recuperarlo para la vuelta del Bernabéu, por dicha razón en su lugar estará otro jugador experimentado que conoce al Madrid perfectamente, estamos hablando de Thomas Müller que llega en un buen momento de forma.

Ya en el calentamiento no hizo ejercicios que requerían el movimiento de brazos, lo que hacía indicar que seguía con dolor, por esto el DT no lo ha alineado en el cuadro titular y no se espera que juegue en lo que será la ida en el estadio Allianz Arena en Alemania.