El Bayern gana y confirma clasificación en la Copa Alemana

El Bayern de Múnich, vigente campeón, cumplió con los pronósticos y certificó su clasificación para la segunda ronda de la Copa alemana, tras imponerse el jueves por 0-3 al modesto Düren, conjunto de la quinta categoría del fútbol germano.



Un claro marcador que no acabó de reflejar la distancia sideral que separa al conjunto bávaro, ganador de veinte títulos coperos, y el Düren, un equipo creado hace apenas dos años y que debutaba este jueves en el torneo copero.



Circunstancia que no impidió al Düren ser el primero en acercarse con peligro al área rival con un remate de cabeza de Marc Brasnic a los veintitrés segundos de juego.



Un susto al que respondieron los de Hans-Dieter Flick tres minutos más tarde con un cabezazo del español Javi Martínez, que hoy conformó una novedosa pareja de mediocentros con su compatriota Marc Roca.



Roca, que este jueves disputo sus primeros minutos con la camiseta del Bayern, no fue, sin embargo, el único debutante en el once de Flick, que también alineó de inicio a otros tres de los nuevos fichajes del equipo bávaro.



De hecho, el primer tanto del Bayern llegó de una combinación entre dos de los recién llegados, el lateral francés Bouna Sarr y el delantero camerunés Maxim Choupo-Moting



El exjugador del París Saint-Germain, que unos minutos antes ya había estado a punto de abrir el marcador, firmó a los 24 minutos el 0-1 al culminar una internada por la banda derecha del defensor francés.



Igualmente decisivo fue Choupo-Moting en el segundo tanto del Bayern, al provocar el penalti que permitió a Thomas Müller establecer a los 36 minutos el 0-2.



Pudo ampliar todavía más su ventaja el conjunto bávaro antes de llegar del descanso, pero el portero del Düren Kevin Jackmuth dejó sin premio con una gran parada la sobresaliente acción individual del brasileño Douglas Costa.



Y es que si el Bayern no logró un resultado todavía más amplió fue por la gran actuación del guardameta del Düren, que en la segunda mitad volvió a privar del gol primero a Choupo-Moting y posteriormente al jovencísimo inglés Jamal Musiala, de tan sólo 17 años.



Nada pudo hacer, sin embargo, Jackmuth por impedir que finalmente Choupo-Moting lograse su ansiado doblete, tras firmar a los 75 minutos el 0-3 con un soberbio zapatazo desde el borde del área.

Pero ni aún así se desmoronó el Düren, que cuando contó con el buen hacer de su portero, encontró la ayuda de la madera, que repelió un cabezazo de Javi Martínez a los 86 minutos.



Hecho que impidió al Bayern, que acabó con un buen puñado de juveniles sobre el terreno de juego, aumentar un resultado con el que el modesto Düren, pese a la derrota y la eliminación, puede sentirse muy satisfecho.