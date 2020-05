El Bayern buscará ante el Dortmund dejar la Bundesliga vista para sentencia

El Bayern tratará este martes en el clásico alemán ante el Borussia Dortmund de dejar la Bundesliga prácticamente vista para sentencia, pues con una victoria puede aumentar su ventaja a siete puntos.



El Dortmund, por su parte, procurará dejar abierta la pelea por el título y acercarse a un punto del Bayern para aumentar la presión en las siguientes jornadas.



"Siempre es un partido especial. La temporada pasada año ganamos en casa, también les ganamos la Supercopa y queremos volver a ganarles", dijo el entrenador del Dortmund, Lucien Favre.



El director deportivo. Michael Zorc, ha definido la situación antes del partido recordando que el Dortmund está cuatro puntos por debajo del Bayern.



"No hay que ser un profeta para saber que tenemos que ganar si queremos seguir disputando el título", dijo.



En el partido de ida el Bayern se impuso con claridad por 4-0 pero Favre considera que ese resultado no se puede tomar como antecedente.



"Nuestro sistema funciona, hemos mejorado y ese partido está olvidado", dijo Favre.



Desde entonces Favre ha optado por una defensa de tres centrales que, por un lado, concede más estabilidad y, por otro, le permite a Raphael Guerreiro y Achraf Hakimi tener más libertades ofensivas como carrileros.



En el esquema de Favre hay un jugador clave que es Mats Hummels que lidera habitualmente la defensa y que el sábado tuvo que ser sustituido en el partido de ida contra el Wolfsburgo por problemas en el tendón de Aquiles.



Sin embargo Favre se mostró optimista con la posibilidad de contar mañana con Mats Hummels.



"No puedo decirlo con seguridad pero hay un 99 por ciento de posibilidades de que puede jugar", dijo Favre.



En el Bayern Thiago Alcántara es baja segura por problemas de abductores por los que ya faltó el sábado contra el Eintracht Fráncfort. Por ello todo apunta a que el doble pivote lo formarán una vez más el inamovible Joshua Kimmich y Leon Goretzka.



"Hizo un buen partido ante el Eintracht recuperó muchos balones y mostró agresividad lo que es importante en la posición. Últimamente había jugado de ocho o de diez pero como 6 es como mejor explota su potencial. Estoy contento de contar con alternativas en la posición", dijo Flick.



En cambio todo indica que Jerome Boateng -que fue sustituido en el minuto 72 contra el Eintracht por un problema en la cadera- podrá jugar mañana. Con ello, el entrenador Hansi Flick puede contar con la pareja de centrales formada por Boateng y David Alaba por la que viene apostando.



Para Fick la situación es completamente distinta a la del partido de ida para los dos equipos.



"Cada partido es nuevo. La situación es distinta a la de la primera ronda, tenemos una buena racha, solo hemos perdido dos partidos de los últimos 23 y empatado uno", recordó.



Una de las claves, para Flick, será en controlar la pelota y no precipitarse en la definición. "La posesión es importante porque permite ahorrar fuerzas, cuando el rival la tiene hay que correr más", dijo.



El partido estará además lleno de duelos especiales como la comparativa entre Robert Lewandowski y Erling Haaland o el duelo directo que probablemente libraran Alphonso Davies y Achraf Hakimi.



Alineaciones probables:



Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Can, Guerreiro; Hazard, Brandt; y Haaland.



Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; y Lewandowski.