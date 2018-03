El Bayern Múnich tiene en la mira a Karim Benzema

Maik Barthel, representante de Robert Lewandowski, encendió hoy las alarmas al afirmar que el delantero podría salir del Bayern Múnich, pero el equipo alemán no se ha quedado de brazos cruzados y rápidamente salió al mercado para buscar su suplente: el francés Karim Benzema.

"Robert me ha dicho que no ha recibido apoyo y que el entrenador no lo ha convocado para el ultimo partido, para ayudarles a ser el máximo goleador. Esta desilusionado, nunca antes le había visto así. Esperaba que el equipo le apoyase de una forma proactiva", expresó Barthel, sobre las razones por las que Lewandowski saldría del Bayern.

El Chelsea de Antonio Conte quiere aprovechar la confusión y planea fichar al polaco. Esto abre el camino para que el Bayern fiche a Benzema, ya que el entrenador bávaro, Carlo Ancelotti, confía en el potencial del ariete galo.

Aún así, el movimiento en el mercado no parece fácil, pues el Bayern dijo hoy que "no piensa darle marcha a Lewandowski".