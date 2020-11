El Barcelona vence al Dynamo de Kiev sin convencer

El Barcelona hizo un mal partido pero le alcanzó para llevarse la victoria 2-1 sobre un mermado Dynamo Kiev, que llegó con nueve bajas pero que con todo y eso en contra le hizo un partido digno a un cuadro azulgrana que dejó dudas en su juego y que incluso Koeman mostró su frustración en el banquillo.

Pero los azulgrana empezaron bien. Generaron juego y fue así que al minuto 5 Lionel Messi anotó el tanto con el que se irían a la ventaja al descanso. Luego del gol, el Barcelona se acomodó y tuvo un partido sin ritmo y prestando el balón a un rival que cada vez se animaba más en el área de los locales.

Al 65´, de cabeza, Gerard Piqué puso el segundo pero al 75' Tsygankov puso el descuento para el Dynamo que tomaba confianza pero que el tiempo no le jugó a favor, además de las oportunas apariciones de Ter Stegen en su vuelta a la titularidad. Toca análisis porque los de Koeman no convencen y ahora volverán a LaLiga, donde las cosas no van bien, para enfrentar al Betis el fin de semana.