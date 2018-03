El Barcelona sigue sin enviar la transferencia de Neymar al PSG

BARCELONA, ESPAÑA. El Barcelona no dará al París Saint-Germain (PSG) el certificado de transferencia internacional para que el delantero Neymar da Silva pueda jugar con el conjunto francés, hasta que no cobre los 222 millones de euros ($262 millones) de la cláusula de rescisión.Fuentes oficiales del club catalán confirmaron a Efe que el banco todavía no ha certificado la liquidez del talón de 222 millones con los que el PSG compró la libertad de Neymar hace seis días.Ya entonces, el Barcelona avisó a los representantes legales de la entidad parisina que el "transfer" del jugador se demoraría hasta que no pudieran disponer de ese dinero.Por tanto, hasta que el Barcelona no cuente con la liquidez de ese cheque en su cuenta, no dará luz verde a la Real Federación Española de Fútbol para que envíe la transferencia internacional de Neymar.El astro brasileño ya no pudo debutar con el PSG el fin de semana pasado, en Liga ante el Amiens, aunque confía hacerlo en la segunda jornada del campeonato, el próximo domingo contra el Guingamp.