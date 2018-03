El Barcelona responde a la posibilidad de abandonar la Liga española

BARCELONA, ESPAÑA. El Barcelona no contempla la posibilidad de quedar fuera de la Liga española, en el caso de una hipotética independencia de Cataluña, tal y como advirtió hace unos días el presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, según ha comentado hoy el portavoz de la entidad azulgrana, Josep Vives.

"Si esto avanza, los clubes catalanes no podrán jugar en la Liga española. Yo no entiendo España sin Cataluña y para mí Cataluña es España", dijo recientemente Tebas, referente al futuro político de Cataluña.

"El club no contempla este escenario. Simplemente queremos ganar la Liga Española, estamos compitiendo para ganarla, como también la Champions", ha comentado Vives.

El portavoz del club azulgrana ha asegurado que el Barcelona no habla de política. "No tenemos que debatir con él (con Tebas) de política, sino de fútbol, de cómo mejorar la competición, de cómo ser más competitivos, de eso sí. No vamos a debatir de política", insistió.

Vives ha recordado que la marca Barcelona, según el ránking de la revista Forbes, es la segunda con más valor en Bolsa tras el Manchester United. "Nuestra marca es codiciada en todo el mundo. A quien más debería gustar que eso ocurra tendría que ser a la LFP", comentó.