El Barcelona regresa al Camp Nou

El Barcelona volverá a jugar en el Camp Nou después de un exitoso mes de partidos lejos de su feudo cerrado con dos triunfos seguidos en los clásicos en el Santiago Bernabéu que le permitieron acceder a la final de la Copa del Rey y dar un paso muy importante hacia el título liguero.

Si a ello se le une que dejó fuera de combate en ambos torneos a su eterno rival y la eliminación del propio Real Madrid de la Champions el Camp Nou rebosará de satisfacción en un partido sobre el papel sencillo ante el Rayo Vallecano.

Siete puntos es el colchón que tiene el conjunto de Ernesto Valverde sobre el Atlético de Madrid, el único que ha decidido plantear batalla al cuadro azulgrana. Todo lo que no sea un triunfo del Barcelona este sábado sería una sorpresa mayúscula.

El conjunto de Míchel, penúltimo, ha perdido los cinco últimos partidos y está a una derrota de sufrir la peor racha de su historia. Además, ha perdido sus doce últimos partidos contra el Barcelona, al que no gana desde diciembre de 2002 en Vallecas y en el Camp Nou desde el 6 de mayo de 2000.

Justo antes el Atlético de Madrid tiene un derbi de partida incómodo ante el correoso Leganés, ante el que, no obstante, no ha perdido nunca en Primera división y al que ha ganado sus dos partidos en casa sin encajar gol alguno. Será un duelo además argentino en los banquillos entre Diego Simeone y Mauricio Pellegrino, que con su último triunfo ante el Levante se situó con un margen de diez puntos respecto al descenso.

Acude con bajas por sanción el cuadro pepinero al Wanda Metropolitano, todas importantes: el portero Iván Cuéllar, el defensa griego Dimitrios Siovas y los centrocampistas Óscar Rodríguez y José Luis García Recio. El uruguayo Diego Godín será, por el mismo motivo, la principal ausencia para Simeone.

El Real Madrid empezará su travesía hasta el final de temporada sin opción alguna a ningún título tras perder en Copa del Rey y en LaLiga ante el Barcelona y en la Champions ante el Ajax. Aunque parece que no tiene nada en juego no se puede despistar más de la cuenta entre lamentos. Está en juego el acceso a la próxima Liga de Campeones. Tiene al Getafe a seis puntos y al Alavés, quinto, a ocho. Visitará en el último partido de la vigésima séptima jornada al Valladolid, un equipo que le planteó muchos problemas en la primera vuelta y que se está jugando la permanencia y que tradicionalmente no es nada fácil en Zorrilla, donde, en cambio, no pierde desde hace diez años.

Sergio González no podrá contar con Borja, con un edema grado I en la inserción del recto anterior derecho, pero tanto él como sus jugadores tienen que hacer virtud de la necesidad para obtener tres puntos vitales y agrandar la herida del equipo de Santiago Solari, obligado a presentar también novedades por el desgaste físico y psicológico de titulares y por las lesiones sufridas en el último encuentro de hombres como Vinicius, Lucas Vázquez y Gareth Bale, así como por la sanción de Sergio Ramos.