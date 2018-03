El Barcelona recupera a Neymar, pero pierde a este importante jugador ante el Español

BARCELONA. El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, aseguró hoy que el brasileño Neymar está "preparado para competir" de nuevo en el derby de mañana ante el Espanyol, mientras que Andrés Iniesta será duda hasta último momento por unas molestias."Ney está muy bien, como siempre, y preparado para competir", afirmó Luis Enrique, antes de afrontar la trigésimo quinta fecha de la Liga española de fútbol."Andrés tiene molestias en el aductor y mañana veremos si está para entrar o no", añadió el técnico español del Barcelona, preguntado por el capitán azulgrana, que hoy no se entrenó con el resto del equipo por los problemas en su pierna derecha.Neymar, en cambio, regresará a su lista para enfrentar al Espanyol después de cumplir los tres partidos de sanción con los que lo castigaron al ver una roja por doble amarilla y por cuestionar a un cuarto árbitro aplaudiéndole.El Barcelona, que calificó de exagerado el castigo al brasileño y lo recurrió, intentó sin éxito que el Tribunal Administrativo del Deporte español (TAD) suspendiera cautelarmente la sanción y Neymar pudiera disputar el clásico de hace dos fechas ante el Real Madrid.Sin el astro de la "canarinha" y gracias a una actuación sublime del argentino Lionel Messi, los azulgranas vencieron a los blancos en el estadio Santiago Bernabéu por 3-2 y los apearon de la cima de la Liga.A punto de iniciarse la trigésimo quinta fecha del campeonato español, el Barcelona ocupa la punta, empatado a 78 puntos con el Real Madrid, que aún tiene un partido aplazado pendiente de disputar.Con ese as en la manga de los blancos, los dirigidos por Luis Enrique necesitan ganar en las cuatro fechas que les restan y esperan a un fallo de su gran rival."Sólo por el número de jornadas que quedan, necesitamos ganar todos los partidos. Ahora, llega éste, el más difícil, porque es el siguiente y el derby", afirmó Luis Enrique.