El Barcelona reclama ayuda de la tecnología en la Liga española

El conjunto catalán empató hoy 1-1 en el campo del Betis, en la liga española, y demandó el uso de la tecnología tras no concedérsele un gol por un balón que traspasó la línea.





El increíble gol no concedido al FC Barcelona ante Betis. Y algunos se siguen oponiendo al uso de la tecnología... pic.twitter.com/BndShM4ZNZ — Invictos (@InvictosSomos) 29 de enero de 2017

"La tecnología puede ayudar, ya lo he dicho. Está claro que los árbitros necesitan ayuda", aseguró el técnico Luis Enrique en rueda de prensa.



Para el defensa Aleix Vidal, "es un error muy grave, pero la culpa no es de los árbitros".



"Si se usara el ´ojo de halcón', no pasaría. La acción era clara, el defensa del Betis estaba con el cuerpo dentro", añadió.

El delantero Luis Suárez, en cambio, no quiso explicar el mal resultado desde el error arbitral y se mostró más crítico con el deficiente juego de su equipo.



"(Los árbitros) están para hacer su trabajo y nosotros tenemos que seguir trabajando. Somos conscientes de que no hicimos un buen partido", manifestó.

Más crítico con la labor arbitral se mostró el directivo culé Javier Bordás, quien declaró: "Hemos metido dos goles y nos han contabilizado uno. Hacemos hincapié en que hay que meter ya las tecnologías en el fútbol. Está en casi todos los deportes ya y no entendemos por qué se está tardando tanto. Hay que meterlas ya".