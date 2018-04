Barcelona eliminado de la Champions; Roma a semifinales

ROMA, ITALIA. El Barcelona perdió hoy 3-0 en el Olímpico de Roma y quedó fuera de las semifinales de la Liga de Campeones, ante un Roma que empató el global con un 4-4 y obtuvo su boleto gracias al valor doble del gol que consiguió en la ida.

El Roma, que había perdido 4-1 en la ida, necesitaba ganar al menos con un 3-0 para quitarle el boleto al Barcelona, algo que parecía difícil pero no imposible, sobre todo con el gol tempranero de Edin Dzeko.

Precioso pase de De Rossi y definición de Dzeko pic.twitter.com/VYmz9ZbYsC — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) 10 de abril de 2018

El bosnio aprovechó de gran manera un pase largo de De Rossi desde la luna del mediocampo y liquidó a Ter Stegen con un cambio de pierna, pues recibió el balón con la derecha y conectó con la zurda para el 1-0 al minuto 6.

A partir del gol el equipo romano comenzó a creer en el milagro y se fue al ataque, mostrando una imagen del Barcelona pocas veces vista, la de un equipo defendiéndose a como de lugar.

Apretó el equipo local. Florenzi llegó por la banda y mandó centro que exigieron a la defensa culé como pocas veces lo ha hecho un equipo. Dzeko y Kolarov estuvieron cerca de marcar, mientras que un cabezazo de Schick se fue desviado por muy poco.

Pasada la media hora del partido el héroe comenzó a ser el portero Marc André Ter Stegen, cuando voló y atajó un cabezazo de Dzeko que iba al ángulo.

Minuto 37: Gran parada de Ter Stegen tras un buen remate de cabeza de Edin Dzeko. ¡Vamos Barça! (1-0) #RomaBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 10 de abril de 2018

La única de peligro que tuvo el Barcelona en la primera parte fue un tiro libre desde la frontal del área, de unos 20 metros, que Lionel Messi mandó por encima de la barrera pero también arriba de la portería.

SEGUNDO TIEMPO

Ernesto Valvede no vio problemas en su equipo y mandó el mismo once tras el descanso, pero el Roma no bajó la guardia y siguió presionando.

Así, a los 10 minutos del segundo tiempo, Piqué cometió un error y cometió falta sobre Dzeko en el área, provocando un penal a favor del Roma.

De Rossi pidió la pelota y con su experiencia puso el 2-0 al 57'. Un gol más y el Roma eliminaba al Barcelona, lo que elevó la presión en el estadio Olímpico.

Con los dos goles y con la presión al máximo, Valverde movió su primera pieza. Sacó a Iniesta y metió al portugués André Gomes, pero en lugar de recuperar la pelota volvió a perderla en el mediocampo y recibió la tercera diana.

El central Manolas se sumó a un tiro de esquina y le ganó el salto a Semedo; peinó la pelota y su cabezazo se fue al fondo de la portería blaugrana, para meter el 3-0.

IMPERIAL MANOLAS

pic.twitter.com/RbsXWN8Qgu — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) 10 de abril de 2018

Valverde raccionó con dos cambios más y metió a Paco Alcácer y Dembelé, pero el tiempo fue insuficiente para intentar al menos un gol.

El Roma fue más valiente y se metió entre los mejores cuatro de Europa, mientras que el Barcelona no podrá aspirar al título de la Champions y menos al triplete esta temporada.

Acá podés ver las estadísticas finales del partido: