El Barcelona presentará un recurso ante Apelación tras sanción a Messi

Además de la amonestación a Messi, el diez del Barcelona ha sido multado con 600 euros, mientras que el club catalán lo es con 180 euros.

La entidad azulgrana había decidido no presentar alegaciones, sino enviar un escrito ante Competición en el que exponía el contexto en el que Leo Messi se quitó la camiseta y mostró una de Diego Armando Maradona durante el partido ante Osasuna para que se considere la posibilidad de que le sea retirada.

Sin embargo, el dictamen del Comité determina que "aún siendo evidente el motivo loable de quitarse la camiseta, en homenaje al fallecimiento de Diego Armando Maradona, lo cierto es que el artículo 91 del vigente Código Disciplinario no establece ningún motivo de exención de responsabilidad derivado de quitarse la camiseta".

En ese sentido, además "señala que será sancionable el alzarse la camiseta con motivo de la celebración de un gol, sea cual sea el contenido de la leyenda o el motivo de la acción", por lo que "la acción debe ser objeto de sanción".

Se da la circunstancia de que Competición, en otros casos similares, ha actuado de maneras diferentes. Ocurrió en 2007 cuando Sergio Ramos (Real Madrid) mostró una camiseta con la inscripción: "Puerta, hermano, D.E.P., no te olvidaremos", en homenaje al fallecido Antonio Puerta, por la que fue vio una amarilla, que fue posteriormente retirada.



En 2010, Cristiano Ronaldo (Real Madrid) enseñó una camiseta en la que se leía "Madeira", en solidaridad con las fuertes inundaciones que asolaron la isla. El árbitro no le mostró amarilla, pero lo reflejó en el acta sin que fuera amonestado el portugués por ello.



Ese mismo año, José Callejón (Espanyol) mostró una camiseta en homenaje del fallecido Dani Jarque tras anotar un gol, pero no fue amonestado. El árbitro recogió el momento en el acta y Competición sancionó al jugador. Apelación, corrigió la decisión.



El último precedente data de 2016. Andreas Pereira (Granada) mostró un mensaje en solidaridad con el Chapecoense a raíz de la tragedia aérea, vio una amarilla por ello, que dejó sin efecto el Comité de Competición.