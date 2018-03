El Barcelona ofrece un contrato de cinco años a un jugador del Real Madrid

Isco Alarcón, centrocampista del Real Madrid, llegaría a usar los colores azulgrana, si este llegase a fichar con el club. Isco quedaría libre en el 2018, ya que su contrato con el equipo blanco se termina ese año.El español cobraría una prima de fichaje por llegar al Barcelona, cuyo monto sería de unos 20 millones de euros (21,6 millones de dólares), los cuales se distribuirían en las 5 temporadas que tiene pensado ofrecerle el Barcelona.De esta forma el jugador llegaría gratis al club, ahorrándoles un costo de traspaso. Además dejarían de dar ese dinero al eterno rival, algo que al Real Madrid no le gusta. Sin embargo algunos medios especulan que Isco tendría una cláusula "anti Barca".Isco quiere jugar y sumar más minutos, lo cual en el equipo merengue no consigue. Para el español sus oportunidades de sumar minutos se las reparte con el cafetero James Rodríguez y no tiene garantizado un puesto en la alineación inicial, por lo que podría no renovar su contrato.El centrocampista estuvo a punto de salir cedido al Tottenham a inicios de esta temporada, pero a última hora decidió aceptar el reto de Zidane y luchar por un puesto en el conjunto blanco. Habrá que esperar que decisión toma el jugador para su futuro.