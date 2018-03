El Barcelona no renuncia al brasileño Coutinho

En el Barcelona no se olvidan del mediapunta brasileño Philippe Coutinho, pese a que fracasaron en llevarlo a sus filas en el mercado de fichajes pasado, y lo tienen en su lista de compras para enero próximo.Lo que sí ha decidido el Barça es que ya no ofrecerán los 200 millones de euros ($235 millones) que el club dice que les exigió el Liverpool -dueño del pase de Coutinho- en las horas finales del periodo de fichajes que concluyó el 1 de septiembre.Esta vez el club blaugrana ofrece un poco más de la mitad de esos 200 millones: 80 millones más 30 en variables, de acuerdo a los reportes de la prensa española.La llegada del jugador sudamericano al Barcelona sería una noticia positiva, sobre todo ante la limitada plantilla del técnico Ernesto Valverde, pero su arribo a Cataluña tiene un punto flaco: Coutinho juega la Liga de Campeones 2017-2018 con los "Reds".Por esa razón, el seleccionado de la "Canarinha" no podría jugar la Champions con el Barça y solo reforzaría al club culé en los partidos de La Liga y Copa del Rey.Pese a todo, en Barcelona no dejan de soñar con Coutinho, sobre todo con los fichajes fallidos de Marco Verratti (del PSG) o Jean Michael Seri (del Niza) que tampoco se concretaron en agosto.