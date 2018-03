“El Barcelona no juega bien”

MADRID, ESPAÑA. Frank de Boer, entrenador y exfutbolista internacional holandés del Barcelona, declaró que el actual conjunto catalán "no juega muy bien, pero gana" los partidos, algo que "normalmente" le valdrá para ser campeón frente a rivales como el Real Madrid, que "tiene que subir su nivel de forma".Frank de Boer es un buen conocedor de la Liga española. Jugó en el Barcelona entre 1998 y 2003 y compartió vestuario con jugadores como Pep Guardiola, Xavi Hernández, Carles Puyol o Luis Enrique. Aprovechando su estancia en Madrid, el holandés dio su punto de vista sobre cómo ve desde la distancia al conjunto catalán."El Barcelona no juega muy bien, pero gana. Normalmente un equipo que gana sus partidos así, aunque no juegue muy bien, sale campeón con títulos", dijo De Boer, que también habló sobre el Real Madrid."Tiene que subir su nivel de forma, porque si no la Liga está casi perdida. De momento tiene que ganar al Atlético y el Clásico, porque si de primeras pierde contra el Atlético será muy difícil la Liga, ya que el Barcelona no va a perder tantos partidos", comentó."Aún así no sé que le pasa al Madrid, porque tiene casi el mismo equipo que el año pasado, aunque quizá no tiene tanta hambre", señaló Frank de Boer.El técnico holandés, preguntado por su favoritismo sobre el argentino Leo Messi o el portugués Cristiano Ronaldo, dio su opinión."Mi favorito siempre es Messi. Me encanta ver como regatea, da asistencias y marca goles. Ronaldo también es fantástico, pero me quedó con Messi", dijo De Boer, en un acto de Sportium celebrado en Madrid.Frank de Boer se encuentra actualmente sin equipo después de su destitución a principios de temporada del Crystal Palace. Regresar a España como técnico es algo que no descarta, aunque "nunca se sabe".Así jugaba Frank de Boer con el equipo catalán: