El Barcelona no guardará nada

El técnico barcelonista Ernesto Valverde aseguró que el encuentro copero de este miércoles ante el Real Madrid es un cara y cruz y "un partido definitivo", al tratarse de una eliminatoria copera, por lo que no se reservará nada: "Pondremos al mejor equipo para ganar".

Comentó que en su partido cien en el banquillo del Bara, le encantaría llevar a su equipo a la final de Copa. "Es un partido señalado, una semifinal, un clásico, un partido importante, va a ser complicado, porque tenemos un marcador que no nos gusta de inicio y sabemos de la entidad del rival", añadió Valverde.

Todo pasa por ir a ganar el partido en el Bernabéu, recordó Valverde, a quien no le valen los buenos precedentes del Bara en el terreno del Real Madrid en los últimos años.

"Solo son datos indicativos, lo que me preocupa no es analizar los datos, sino otras cosas. Me fijo en la gran trayectoria del Bara en ese campo, pero nada más. Es un clásico y repasar la estadística no nos vale", insistió.

El técnico del Bara confirmó prácticamente la baja de Arthur Melo para el partido (a expensas del entrenamiento de este lunes) y considera que el brasileño estará en mejores condiciones para el encuentro del próximo sábado.

"Está mejor. Lo tenemos que valorar, pero no es (el de Copa) el partido en el que estaba pensando tenerlo disponible. Quizás el sábado. No lo sé, ya veremos", dijo.

En cuanto a si su baja condiciona mucho el juego posicional de su equipo, dijo que es un jugador que aporta "muchas cosas", pero recordó que el Bara también ha firmado "grandes partidos" sin él, como ante el Espanyol o el de Lyon.

"Es verdad que es un jugador diferente a otros, pero así son las cosas, no ha estado. En el partido de ida estuvo y empatamos. No es cuestión de un jugador de más o de menos, todos aportan en su medida", argumentó.

También se refirió al hecho de jugar dos clásicos con pocos días de diferencia y comentó que es "difícil" que se dé el mismo resultado.

Cinco nombres (Dembélé, Umtiti, Sergi Roberto, Cillessen y Vinicius) cerraron la intervención del técnico azulgrana en la víspera del primer clásico de la semana ante el Real Madrid.

En cuanto a Dembélé comentó que por su condición de ambidiestro puede actuar por las dos bandas "sin que se note la diferencia", sobre Umtiti reconoció que estaba expectante en cuanto a su estado físico después del partido ante el Sevilla.

"Fue una decisión de riesgo, no lo voy a negar y lo vemos bien. Estamos contentos en este sentido", indicó Valverde sobre el central francés.

No quiso desvelar el técnico del Bara si Sergi Roberto jugará en la medular (como en Lyon), si se quedará en el banquillo y alineará a Semedo como lateral o si en el centro del campo pondrá a Arturo Vidal o a Aleñá.

Respecto al estado físico del meta holandés Jasper Cillessen, suplente de Marc André ter Stegen y habitual en la Copa, pero lesionado ahora, dijo que está "evolucionando bien" de su lesión "mejor" de lo que se esperaba.

Valverde también opinó sobre Vinicius. Dijo que no le condiciona la alineación del Bara y admitió que es un jugador "desequilibrante" y que está haciendo "una gran temporada", ya que es un futbolista que tiene "velocidad y desparpajo". "No me condiciona, si no juega él, pueden jugar Asensio, Bale o Isco", añadió.