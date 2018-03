El Barcelona ha invertido $131 millones para intentar suplir a Xavi

El nombre de Xavi Hernández pesa en todo el planeta fútbol y en el Barcelona siguen buscando su reemplazo desde 2015, cuando decidió dejar la institución. Desde entonces los culés se han gastado la suma de 131 millones de dólares en fichajes, pero ninguno ha dado los resultados que se esperaban.Los hinchas de la escuadra catalana ya comienzan a mostrar su disgusto, ya que los nombrados "fichajes de lujo" no están teniendo protagonismo y la derrota sufrida ante el Real Madrid en la Supercopa de España lo demostró.Una de las primeras opciones como relevo de Xavi fue el turco Arda Turan por el cual el Barcelona pagó más de $39 millones. Procedía del Atlético de Madrid, donde figuraba como una de estrella que encajaría de la mejor manera en la escuadra blaugrana, pero ha recibido más críticas que elogios.Denis Suárez es otro de los futbolistas que se presentó como una de las joyas de esta institución. Aunque ese no ha sido el caso ya que no cuenta con los minutos esperados y sus actuaciones no terminan de convencer para estar en el primer equipo. Costó 3.5 millones.El portugués André Gomes, campeón con Portugal en la última Euro, es, según la afición catalana, el más sobrevalorado que aterrizó en tierras catalanas. Se pagaron $41 millones, un precio muy alto para un jugador que no es titular en el nuevo esquema de Valverde y que deja muchas dudas en su puesto.El último fichaje del Barcelona es el recién llegado Paulinho, jugador brasileño que procede de las filas del Guangzhou Evergrande chino. Por este jugador el Barcelona pagó $47 millones, suma que para muchos especialistas está por encima de su valor real.