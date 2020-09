El Barcelona gana el Gamper con gol de Griezmann

Un tempranero gol de Antoine Griezmann, en el minuto 2, decidió el último amistoso del Barcelona, el torneo Joan Gamper, que le midió a un ordenado Elche (1-0), un equipo que resistió sobre todo gracias a la magnífica actuación del meta Edgar Badia.



Debutó Miralem Pjanic y los de Ronald Koeman buscaron las bandas para abrir el juego, faceta en la que destacaron Ansu Fati y Ousmane Dembélé. Más allá de eso, el Barça fue de menos a más, mejoró en la segunda mitad, pero no pudo aumentar la diferencia en el marcador.



Seguramente el once titular que puso en juego Koeman será el que tiene en la cabeza para el estreno del Campeonato. Fiel a un dibujo 4-2-3-1, inédito en los últimos tiempos en el Barça, su equipo salió como un cohete, pero poco a poco se fue diluyendo.







Recuperó a Ansu Fati, quien compartió una línea por detrás de Messi con Coutinho y Griezmann. La alineación lucía y el juego también al principio, aunque al Barça el brillo le duró un cuarto de hora frente a un rival muy flojo.







El gol llegó muy pronto, en una incorporación por la izquierda de Jordi Alba y una asistencia sobre Griezmann en el minuto 2. Presionó el Barça arriba, recuperó el balón rápido, pero su juego era bastante plano.







Después de una llegada de De Jong desde la segunda línea en el minuto 16, una jugada resuelta muy bien por Edgar Badia, los azulgrana recordaron al equipo nada convincente que acabó la temporada con muchísimas dudas.







El meta del Elche también fue el protagonista en una gran intervención a una falta lanzada por Leo Messi (minuto 22), mientras que Coutinho fue quien lo más intentó.







El Elche solo intentó por medio de Morente (minuto 24), pero no tenía problemas para progresar sobre la meta de Neto, titular hoy por la lesión de Ter Stegen.







Con Messi con plena libertad de movimientos en ataque; los azulgrana jugaron solo por una banda. Centraron el juego por la de Alba y Sergi Roberto apenas se proyecto por el carril derecho, pero las ocasiones apenas llegaban, pese al dominio de los catalanes.







En el inicio del segundo tiempo, con los mismos jugadores en los dos equipos, el guión se repitió. Salió el Barça como un cohete y en cuatro minutos tuvo dos grandes ocasiones para el 2-0.







En la primera, Ansu Fati no acertó a concretar tras un gran centro de Sergi Roberto; en la siguiente Edgar Badía estuvo nuevamente acertado en un uno contra uno ante Leo Messi, que salió malparado en la acción por la entrada de Josema.







A diferencia del primer tiempo, los de Koeman tuvieron más continuidad y más presencia en ataque, pero poca puntería o mucho acierto del meta del Elche, que fue de largo el mejor del equipo de Jorge Almirón.







El portero barcelonés de los ilicitanos salvó en acciones de mérito grandes oportunidades de Griezmann, Ansu y Messi. Después otra de Dembélé, que entró en el minuto 63 junto con Trincao y Pjanic, y otra más de Trincao, a pase de Coutinho.







Pero el Barça no anotó más y en la única ocasión del Elche, los ilicitanos pudieron empatar, en una jugada de Tete Morente por la derecha y un remate a bocajarro de Diego Bri, que salvó Neto.







Al final ganaron los de Koeman en la última probatura. La siguiente prueba ya no será un experimento con gaseosa, sino el estreno liguero frente al Villarreal.