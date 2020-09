El Barcelona entra en la puja por Sergiño Dest, según prensa neerlandesa

El FC Barcelona ha entrado en la puja por el lateral del Ajax Sergiño Dest, pero el Bayern de Múnich seguiría teniendo más posibilidades de ficharlo, informó este martes la prensa holandesa.



El club culé ha mostrado su interés después de que el equipo alemán se acercase este lunes a la exigencia del Ajax de 20 millones de euros más cinco en variables, según el periódico “De Telegraaf, que no especifica en qué consiste la oferta hecha por el equipo de Ronald Koeman.



El reciente traspaso de Nelson Semedo al Wolverhampton Wanderers le daría margen al Barcelona para entrar en la puja por Dest, de 19 años, que ya ha comunicado al equipo de Ámsterdam su intención de irse a otra competición más potente que la Eredivisie neerlandesa para seguir su desarrollo.



Dest fue uno de los fijos en el once inicial de Erik ten Hag la pasada temporada, pero apenas ha contado con minutos en los dos primeros partidos de este curso para evitar que una eventual lesión complique su traspaso, indicó el diario más leído de Países Bajos.



El lateral tiene contrato hasta verano de 2022 y a favor del Barcelona jugarían las buenas relaciones que mantiene con el director técnico del Ajax y exjugador del club culé, Marc Overmars.



No obstante, el Bayern de Múnich tendría más posibilidades de incorporarlo a sus filas gracias a la oferta en firme ya hecha, explicó el periódico neerlandés, que da por hecha la salida de Dest para esta semana. EFE