El Barcelona consigue un triunfo ante el Olympiacos

El Barcelona enfrentó al Olympiacos de Grecia en la tercera jornada de la fase de grupos de la LIga de Campeones de Europa 2017-2018 y aunque se quedó con un hombre menos en el cierre del primer tiempo, con diez hombres le bastó para liquidar a su rival y mantenerse como líder de su grupo.El partido arrancó con las novedades de Paulinho y Deulofeu en el once titular.Las opciones para ambos se deben sin lugar a dudas a que el equipo griego no representaba una gran amenaza para los cules en el Camp Nou.De hecho, los blaugranas arrancaron el partido con un dominio total y únicamente no se fueron arriba en el marcador antes del minuto cinco por la mala fortuna de Luis Suárez, que no vive su mejor momento goleador.El uruguayo no llegó bien a un centro que antes peinó Paulinho y su punterazo se fue fuera, por muy poco.Con el pasar de los minutos el Olympiakos se asentó en el campo y comenzó a tapar todos los espacios para el Barcelona. Parecía que no había por donde los blaugranas pudieran hacer daño, pero el esquema ultradefensivo del visitante se vino abajo con lo menos esperado: un autogol.Al minuto 18 Deulofeu recibe un balón por la punta derecha y de primera manda un centro buscando a Suárez, pero se metió en el camino Nikolau y su intento de despeje acabo en gol en su propia meta.Luego llegó un segundo gol, de Paulinho, pero fue invalidado por fuera de lugar de Iniesta en la jugada anterior.El Barcelona tuvo múltiples opciones para marcar en la primer parte, pero la mala puntería de Suárez en este momento de la temporada y la suerte del Olympiakos evitaron la goleada.Paulinho estrelló un cabezazo en el poste al 25', al igual que Messi dos minutos más tarde.Luego Suárez erró un espectacular pase de Messi, aunque también el portero Proto tuvo mucho que ver.Sobre los 42' el Barcelona quedó complicado con la expulsión de Piqué. El central se ganó su segunda amarilla del partido al anotar un gol con la mano e intentar engañar al árbitro.Valverde recompuso su equipo en la cancha tras la expulsión de Piqué y sacrificó a Deulofeu para meter a Mascherano como defensor.Deluloffeu fue uno de los mejores del Barcelona en la primera parte, pero jugando solo con diez hombres su entrenado optó por mandarlo al banquillo y se quedó con un 4-3-2.Por eso el Barcelona jugaba a un ritmo más pausado y solo aceleraba cuando lo creía conveniente, lo que le hacía igual de peligroso que cuando estaba con once en el campo.El Barcelona demostró que puede hacer daño por múltilples vías, pero siempre el conductor es Lionel Messi. El argentino logró el 2-0 al minuto 61 en un tiro libre, que si bien es cierto tuvo cierto grado de complicidad del portero, permitió mayor tranquilidad para los locales. Además, Messi llegó a las cien dianas en competiciones europeas con este tanto:Dos minutos más tarde Messi volvió a realizar una buena jugada por derecha y con una diagonal de la muerte habilitó a Lucas Digne, quien marcó el 3-0 con un disparo cruzado.Con la ventaja, Valverde optó por refrescar su once, más exigido por el hecho de tener un hombre menos. Retiró a Iniesta y Busquets de la cancha para cerrar el juego con un mediocampo en el que estaban André Gomes, Rakitic y Paulinho.Con eso el Barcelona aflojó sobre el cierre del partido y el Olympiacos logró descontar al 89'. Nikolau, el autor del autogol del primer tiempo, fue quien puso el definitivo 3-1, un resultado que deja al Barcelona como super líder de su grupo.

