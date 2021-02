El Barcelona, con 3 centrales y Griezmann suplente; el Sevilla con De Jong arriba

El Barcelona sale con una defensa de tres, con los centrales Óscar Mingueza, Gerard Piqué y el francés Clément Lenglet, y deja en el banquillo al galo Antoine Griezmann para el partido contra el Sevilla, que saca un tridente ofensivo formado por Munir El Haddadi, el neerlandés Luuk de Jong y el argentino Papu Gómez.



Con cambios respecto al último partido ante el Elche, el técnico barcelonista, Ronald Koeman, fortalece el medio campo al optar por una zaga de tres, con el estadounidense Sergiño Dest y Jordi Alba como carrileros, más cerca del neerlandés Frenkie de Jong, Busquets y Pedri González, y con Leo Messi y el galo Dembélé en punta.



Se quedan en la suplencia, entre otros, Griezmann y el central uruguayo Ronald Araújo, recién salido de una lesión.

En el Sevilla, Julen Lopetegui alinea a su once de gala de los últimos partidos ante las bajas de los argentinos Ocampos y Acuña, con Jesús Navas y Escudero en los laterales, el croata Ivan Rakitic de nuevo titular y arriba Munir, otro ex del Barça, De Jong por el marroquí En-Nesyri y el Papu. Suso, que estaba tocado, es suplente.



El once sevillista lo forman Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Jordán, Fernando, Rakitic; Munir, Luuk De Jong y Papu Gómez.

El Barcelona sale con Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, Frenkie de Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Dembélé y Messi.