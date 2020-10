El Barça-Juventus del 8 de diciembre ya podría contar con espectadores

El partido de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Juventus de Turín, correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos y previsto para el 8 de diciembre, podría contar con la presencia de un máximo de 5.000 espectadores, en el caso de que se validen los protocolos sanitarios y de seguridad que el club azulgrana ha enviado a la Generalitat de Cataluña.



Así lo adelantó este jueves Gerard Figueras, secretario general del Deporte de la Generalitat de Cataluña, en unas declaraciones a EFE.



"Para el partido ante la Juventus, a no ser que la situación epidemiológica vaya mucho peor, diría que los protocolos pueden estar a punto para que el Barcelona pueda tener público (en el Camp Nou)", indicó.



Figueras comentó que la entidad azulgrana ha tardado un "poco mas" en presentar los protocolos sanitarios y de seguridad que otros clubes (como el Joventut, en baloncesto; o el Fraikin Granollers, en balonmano, por ejemplo), que ya pueden acoger partidos europeos con parte del aforo de su instalación.



"El protocolo para acoger espectadores en el Camp Nou solo se puede aplicar en competición internacional, en partidos de 'Champions League', por lo que se refiere a la Liga Profesional, el protocolo lo marca el Gobierno de Madrid y de momento no ha previsto ninguna voluntad de cambiar el criterio", aseguro.



El secretario del deporte catalán comentó que una vez el Barcelona haya acreditado que incorporará los protocolos establecidos en los partidos de Liga de Campeones en el Camp Nou, en concreto las recomendaciones técnicas entregadas este mismo jueves, entonces podrá acoger espectadores en su estadio.



Pero con un matiz: "El Barça estableció un escalado de espectadores (1.000, 3.000, 5.000 y 10.0000), y les sugerimos que se tendría que mirar partido a partido. Comenzaremos por una cifra de inicio que no tiene que ser necesariamente los 1.000, nos podíamos situar en 3.000 o en 5.000 espectadores".



Posteriormente, se valoraría cómo ha funcionado la primera entrada de público y también cómo está evolucionado la situación epidemiológica puntual.



"En función de eso, en el siguiente partido se valorará si aumentará el intervalo de los 5.000 espectadores o nos mantenemos en la misma cifra", dijo.



Por ese motivo, Figueras augura que el partido de 'Champions' en el que el Barça cerrará la fase de grupos (8 de diciembre Juventus de Turín), y "a no ser que la situación epidemiológica vaya mucho peor", los protocolos pueden estar a punto para que el Barça pueda disponer de público".