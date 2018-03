El Arsenal hace el ridículo en la Copa FA de Inglaterra

INGLATERRA. La defensa del título de la Copa de la FA llegó a su fin para el Arsenal con una inesperada derrota de 4-2 frente al club de segunda división Nottingham Forest el domingo, en una costosa decisión del técnico Arsene Wenger de dar un descanso a sus jugadores titulares.

Es la primera vez desde que asumió el timón del Arsenal en 1996 que Wenger queda eliminado en la tercera ronda de la competencia de eliminatoria directa más longeva del mundo, que su equipo ha ganado en tres de las últimas cuatro temporadas. Wenger se vio obligado a seguir el encuentro desde las gradas en Nottingham al iniciar una suspensión de tres juegos por mala conducta hacia un árbitro.

Eric Lichaj anotó dos veces por Forest en el primer tiempo antes que Ben Brereton y Kieran Dowell cobraran penales luego del medio tiempo.

Forest, que se encuentra en el lugar 14 de la tabla de la segunda división, jugó por última vez en la Premier en 1999.

SIN UN DIENTE

Por su parte, el mediocampista Josh Cullen, del West Ham, perdió un diente tras recibir una patada en el rostro de parte de un rival en un partido que el club de la Premier terminó empatando sin goles frente al Shrewsbury de la tercera división.

Con el resultado, el Shrewsbury se ganó el derecho a tener otro encuentro de la tercera ronda en el Estadio Olímpico después que el West Ham luciera agotado en su tercer juego en cinco días.

Cullen perdió un diente frontal al recibir una patada del mediocampista Abu Ogogo mientras ambos iban por el balón a los 75 minutos. La pieza fue recuperada mientras que un sangrante Cullen era atendido antes de regresar al partido.

