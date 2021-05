El Alianza y FAS, los más goleadores del torneo

A la final han clasificado los dos equipos más goleadores del torneo. El Alianza manda a placer este ranking de los mejores ataques al anotar 43 goles en 20 partidos, mientras que el FAS es el segundo más goleador con 28 a favor.

En el caso de los paquidermos, cuentan con el hombre Gol del Clausura, Rodolfo Zelaya, quien suma 11 tantos a la fecha. Además, tiene en sus filas otros elementos con buen pie goleador con Míchell Mercado y Jorge Córdoba, con siete y seis tantos respectivamente.

Para el entrenador Milton Meléndez, lo importante es contar con jugadores que puedan resolver un partido y de eso está satisfecho. "Los tres delanteros que tenemos están peleando el título de goleo, lo cual quiere decir que los tres han respondido, se han repartido los goles y sé que van a llegar hasta el último partido así", dijo "Tigana".

El Alianza tiene un promedio de 2.15 goles por encuentro para ser la delantera más temible del certamen. Por ello,frente a los tigrillos, cuenta con recursos para anotar. Los 43 goles están repartidos entre nueve de sus jugadores por lo que cualquiera puede aportar a la causa.

EN ALZA

Por su parte, el FAS ha encontrado el gol y llega en plena forma en este apartado. Es el segundo equipo goleador del torneo con 28 goles para un promedio de 1.8 tantos por juego.

De acuerdo con Wilma Torres, el más goleador del equipo tigrillo con ocho tantos, los goles han llegado pero no quiere todo el crédito sino que es producto del trabajo en equipo.

"Contento porque se me han dado los goles. Los compañeros me dicen goleador pero es trabajo de todos, lo voy a manejar así y se me han dado los goles y primero Dios vamos a seguir trabajando humildemente para dar goles que ayuden al equipo", dijo el atacante felino.

Aparte de Torres, los máximos goleadores tigrillos en el torneo son: Luis Peralta (con cinco), y Carlos "Gullit" Peña, Kevin Reyes y Dustin Corea con cuatro tantos cada uno.

Después de tigres y elefantes en el apartado goleador, los otros equipos que están en el top de artillería son: Metapán, Tecla (ambos con 27 goles), Firpo (25), Once Deportivo (21) y Limeño (20).