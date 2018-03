“El Alianza no necesita ayuda arbitral”

Kevin Carabantes, portero del Municipal Limeño, se quejó de las decisiones del árbitro Rubén Arbí Medrano, durante el partido que los de Santa Rosa de Lima perdieron hoy ante el Alianza, por 0-1.

El cancerbero se encontraba cerca de la acción que el Medrano sancionó como penalti a favor de los albos y que Rodolfo Zelaya convirtió en el único gol del partido.

El árbitro central pitó una mano de Juan "el Cabra" Hernández dentro del área local. "Merecimos más. El Alianza no necesita ayuda, es un equipo grande, tiene buenos jugadores. Somos un equipo humilde que lucha, ellos no necesitan ayuda", declaró Carabantes.

"El Alianza tiene para hacer daño y no le puedes venir a regalar un penalti cuando a nosotros no nos pintaron dos claros (a favor). Pero ya pasó, ahora a levantar la cara, salir adelante", expuso el meta, que también reconoció que su equipo tuvo ocasiones claras de gol, pero no las aprovecharon.

Igual opinó el volante Wilfredo Cienfuegos: "fue un duro partido, ellos aprovecharon la que tuvieron. Nosotros jugamos bien, tuvimos el balón. Tenemos que seguir mejorando, todos corrimos"

"Todavía podemos clasificar a cuartos de final, no bajaremos la moral, seguiremos trabajando fuerte", concluyó.